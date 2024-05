Il caldo è aggravato anche dall'inquinamento: Hanoi è una delle città al mondo più in difficoltà su questo fronte. Keystone

Il mese di aprile è stato in Vietnam il più caldo di sempre, con tre ondate che hanno colpito il Paese all'inizio, a metà e alla fine del mese, in particolare al centro e al nord, ma senza risparmiare il sud, come riportato dalla stampa locale.

SDA

Il Centro nazionale per le previsioni idro-meteorologiche ha registrato, nel periodo dal 26 al 30 aprile, temperature medie di 2-4 gradi più alte rispetto allo stesso periodo degli ultimi anni, con punte fino a 44 gradi.

Il 27 aprile è stato il giorno mediamente più caldo, mentre il 28 si è registrata la temperatura più elevata, di poco inferiore alla temperatura più alta mai registrata in Vietnam, 44,2 gradi il 7 maggio dell'anno scorso.

Le ondate di caldo anomale nel Vietnam settentrionale e centrale sono dovute agli impatti delle aree di bassa pressione nell'ovest, che hanno provocato venti di Föhn. Gli altri fattori che contribuiscono includono gli impatti di El Nino e il riscaldamento globale.

Secondo le previsioni meteorologiche, il mese di maggio sarà di 1,5-2,5 gradi più caldo rispetto agli anni precedenti, con un aumento di precipitazioni anche temporalesche sia nelle province settentrionali che in quelle meridionali, a causa del monsone sud-occidentale più attivo.

