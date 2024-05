Un cucciolo di orso perde la mamma per un selfie dei turisti 13.05.2024

Il filmato è decisamente sconcertante: un gruppo di turisti è stato ripreso mentre strappa un cucciolo di orso da un albero semplicemente per scattarsi dei selfie. E le conseguenze per il piccolo sono drammatiche.

Christian Thumshirn

Hai fretta? blue News riassume per te In North Carolina un gruppo di persone strappa un cucciolo di orso da un albero, vicino a un complesso di appartamenti nella contea di Buncombe, per scattarsi qualche selfie.

Un gesto che ha conseguenze drammatiche per il piccolo: non potendo più tornare oltre la recinzione, perde la madre e i fratelli.

Il cucciolo di orso nero è stato poi trovato in ipotermia ed è stato preso in cura da un guardiano specializzato dell' Appalachian Wildlife Refuge Mostra di più

Le scene catturate per caso nel video di un testimone oculare nella contea di Buncombe, nello Stato americano della Carolina del Nord, sono sconcertanti.

Un gruppo di turisti scopre tre cuccioli di orso su un albero. Quindi una donna afferra uno dei piccoli per scattarsi un selfie insieme a lui.

Il cucciolo le sfugge però dalle braccia e cerca invano di risalire la recinzione per raggiungere i suoi fratelli.

Un gesto sconsiderato e pericoloso per tutti

Secondo la biologa ed esperta di fauna selvatica Ashley Hobbs, la regola generale per gli incontri accidentali con degli animali selvatici è quella di ritirarsi con cautela e non interferire mai, altrimenti può essere pericoloso sia per l'uomo che per gli animali.

Rachel Staudt, che ha registrato per caso il video, ha espresso il suo shock: «È stata una cosa terribile da fare a un piccolo animale innocente».