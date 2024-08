Il presidente francese Emmanuel Macron, dietro di lui il ministro dell'interno Gérald Darmanin Keystone

Il presidente francese Emmanuel Macron nega che l'arresto del fondatore dell'app di messaggistica Telegram Pavel Durov sia stato un atto politico.

SDA

«L'arresto del presidente di Telegram su suolo francese è avvenuto nell'ambito di un'indagine giudiziaria in corso. Non è in alcun modo una decisione politica. Spetta ai giudici pronunciarsi sulla questione», ha scritto Macron su X, affermando di aver letto «false informazioni» riguardanti il ruolo della Francia nel caso.

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.



Dans un État de droit,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

