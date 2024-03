Negli anni Quaranta il contesto era completamente diverso. Keystone

Nelle famiglie con figli, gli uomini continuano a svolgere la maggior parte del lavoro retribuito: le donne esercitano in media un'attività lucrativa per 17,9 ore alla settimana, gli uomini per 39,8.

Queste cifre emergono da uno studio condotto dalla società di consulenza basilese BSS per conto della Segreteria di stato dell'economia (SECO). La ricerca è stata pubblicata il mese scorso e l'agenzia di stampa economico finanziaria Awp ne rende conto oggi.

Rispetto ai decenni precedenti, il lavoro remunerato delle donne è aumentato: nel 2004 esercitavano un'attività pagata per 13,5 ore a settimana e nel 1997 per 8,6 ore. Alle due date gli uomini lavoravano per oltre 40 ore.

Nel complesso le coppie con figli trascorrono sempre più tempo al lavoro: nel 2004 hanno dedicavano tre ore in meno a un'attività lucrativa.

