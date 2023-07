Maiorca: un agente rimprovera dei turisti britannici festaioli, il video diventa virale

Sheriff von Magaluf macht britischen Party-Touristen eine Ansage In Magaluf auf der Ferieninsel Mallorca weist ein Sicherheitsbeamter einige britische Touristen zurecht. Das Video geht viral. 31.07.2023

Una guardia di sicurezza rimprovera alcuni turisti britannici a Magaluf, sull'isola di Maiorca. Il video diventa virale.

Hai fretta? blue News riassume per te Una guardia di sicurezza spagnola rimprovera alcuni turisti britannici.

In modo probabilmente inconsapevolmente divertente, dice loro di stare più tranquilli.

Il video dell'azione diventa virale. Mostra di più

Negli ultimi decenni, i turisti tedeschi e britannici si sono guadagnati la reputazione di vacanzieri festaioli. Una guardia di sicurezza spagnola ha rimproverato un gruppo di ospiti britannici, probabilmente in modo inconsapevolmente divertente.

Il video di un agente di sorveglianza che affronta un gruppo di turisti britannici in una stanza d'albergo è stato pubblicato sul social network X, precedentemente noto come Twitter. La performance dell'uomo sta suscitando molto divertimento, in quanto fa un annuncio ai britannici in un misto di spagnolo e inglese.

«Al mattino... woaaahhhh»

Con sicurezza, entra nella stanza e dice a voce alta: «Uno, due, tre ... cuatro, cinco, seis, siete». Poi batte forte le mani alcune volte. E continua a spiegare: «Al mattino.... woaaahhhh». A quanto pare sta imitando i turisti britannici, che probabilmente sono stati troppo rumorosi.

«Perfecto. Perfecto amici miei! Muy bién», dice ironicamente agli ospiti. Poi cerca di essere ancora più chiaro: «Sei del mattino, sette del mattino. Famiglie e bambini che dormono. Telefonare alla reception».

Probabilmente vuole far capire al gruppo che diverse famiglie con bambini si erano già lamentate del rumore alla reception dell'hotel.

Gli inglesi si scusano

Gli inglesi continuano a ripetere le scuse: «Mi dispiace». La guardia di sicurezza spagnola guarda di nuovo con severità il suo orologio da polso, rimprovera e se ne va.

L'azione dello «sceriffo »viene applaudita. Su X (ex Twitter) si accumulano commenti come: «Abbiamo bisogno di più guardie di sicurezza come quest'uomo! Bravo!».