Strade allagate a Volos, nella Grecia centrale. Keystone

Centinaia di persone sono state messe in salvo dalle autorità greche nella notte, a seguito delle forti piogge e alluvioni che hanno colpito la Grecia a partire dalla giornata di ieri.

La tempesta «Elias» si è abbattuta sul Paese a poche settimane dalle inondazioni causate dall'ondata di maltempo 'Daniel', che ha provocato 17 morti. I vigili del fuoco hanno dichiarato di aver soccorso, finora, oltre 250 persone nella regione circostante la città di Volos, dove molte aree abitate sono rimaste senza elettricità, come riporta il sito di Kathimerini.

Elicottero precitato in mare

La tempesta si è abbattuta anche sull'isola di Evia (o Eubea), dove i pompieri sono accorsi a trarre in salvo decine di persone, intrappolate nelle case allagate. Al largo di Achladi, sulla costa settentrionale dell'isola, un elicottero è precipitato in mare questa mattina: non si sa quante persone fossero a bordo, attualmente è in corso un'operazione di ricerca.

Secondo l'emittente Ert, si tratta di un elicottero dell'aviazione civile A-109 decollato da Mantoudi, nell'isola, e diretto verso la zona di Volos. La torre di controllo avrebbe perso il contatto con l'elicottero circa mezz'ora prima dell'incidente. Nell'isola di Evia la circolazione rimane problematica, poiché le strade sono chiuse a causa di crolli o danni alla rete stradale, molti tronchi d'albero sono caduti e il livello dell'acqua ha superato in alcuni casi i 60 cm, riporta il sito di Kathimerini.

Altre zone della Tessaglia, già duramente colpite a inizio mese dalle alluvioni, sono state di nuovo attraversate dalla tempesta Elias: nei pressi di Karditsa, gli insediamenti del comune di Palamas sono in massima allerta per il rischio di nuove inondazioni. I fenomeni meteo dovrebbero indebolirsi oggi.

SDA