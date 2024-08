Mamma di cinque figli uccisa a morsi dal suo stesso cane

Michelle Hempstead è morta dopo essere stata morsa dal suo cane. GoFundMe

Una madre di cinque figli è stata sbranata a morte dal proprio cane nel Regno Unito. I soccorsi per la donna sono arrivati troppo tardi.

Ha cercato di scappare dal balcone, senza successo.

Come riporta il canale televisivo «BBC», a fine luglio è morta in ospedale per una grave perdita di sangue. Mostra di più

Alla fine di luglio, nella città britannica di Southend, si è verificato un tragico incidente in cui Michelle Hempstead, 34 anni e madre di cinque figli, è stata ferita mortalmente da uno dei suoi cani.

Secondo quanto riportato dai media britannici, il 29 luglio il cane l'ha attaccata nella sua casa e le ha morso il braccio. La ferita era così grave da danneggiare un'importante arteria dell'ascella.

Nonostante il tentativo di sfuggire al pericolo saltando la ringhiera del balcone, Hempstead non è riuscita a salvarsi. Come ha riportato la «BBC», la grave perdita di sangue l'ha portata alla morte in ospedale il 30 luglio.

Amici e familiari profondamente scioccati

I soccorritori sono giunti rapidamente sul posto e hanno cercato di aiutare la donna, ma la perdita di sangue era troppo grande per salvarle la vita. La polizia ha sequestrato il cane dopo l'attacco e ha indagato ulteriormente. È stato stabilito che l'animale non era di razza vietata.

Amici e familiari sono profondamente scioccati dalla morte improvvisa della donna. Un amico della famiglia ha lanciato un appello alle donazioni su GoFundMe: «Non ci sono parole per questa perdita. Siamo eternamente grati per le persone che hanno cercato di aiutare Michelle prima dell'arrivo dei servizi di emergenza».

«Era sempre piena di gioia»

Michelle Hempstead è ricordata da amici e familiari come una donna energica e amante del divertimento. «Era sempre piena di gioia, era difficile credere che qualcuno potesse essere così allegro tutto il giorno», ricorda un amico intimo in un'intervista al «Southend Echo».

Nonostante le circostanze difficili in cui si trovava - faceva due lavori per prendersi cura dei suoi cinque figli - Hempstead era nota per la sua positività.

La comunità di Southend è profondamente addolorata per la perdita di una donna che, secondo il rapporto, «era sempre presente per gli altri e faceva del suo meglio per dare ai suoi figli una buona vita».