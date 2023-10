Il leader dell'Afd Tino Chrupalla. Keystone

Sarebbe legato a qualcosa che lo ha punto il ricovero del leader del partito di destra tedesco Afd, Tino Chrupalla, avvenuto ieri durante un raduno elettorale a Ingolstadt, in Baviera, dove domenica si vota per le regionali.

È quanto emerge dal sito del settimanale Der Spiegel che segnala come un portavoce della procura abbia reso noto che del caso si sta «occupando la magistratura» per «sospette lesioni personali».

«Chrupalla avrebbe avvertito un dolore mentre si recava» al raduno e, «poco dopo, è stata rilevata una piccola lesione cutanea, che potrebbe indicare» una «puntura, secondo gli ambienti investigativi», scrive il sito. Il capo di Alternative für Deutschland» «avrebbe accusato nausea, crampi e vertigini» ed è stato ricoverato «in una clinica vicina».

Le sue guardie del corpo non avrebbero notato nessuno pungerlo e la polizia ha sequestrato «almeno una puntina da disegno», oltre a prendere «le generalità di diversi testimoni», riferisce ancora lo Spiegel avvertendo che non si è giunti a conclusioni e ci saranno «ulteriori indagini» anche con un «un esame forense».

L'Afd, che fra l'altro si oppone all'adesione all'Unione Europea, vuole fermare l'immigrazione nel Paese e nega che la crisi climatica sia causata dall'attività umana, è in crescita di consensi e influenza gli sviluppi politici in Germania ad esempio nelle elezioni regionali di domenica in Baviera e Assia, l'ultimo appuntamento elettorale prima delle europee del 9 giugno dell'anno prossimo con annessa tornata per nove dei 16 Länder tedeschi.

SDA