Le cifre riguardanti i morti e i feriti gravi sulle strade svizzere hanno visto un calo nel primo semestre del 2023 rispetto all'anno precedente. Cento persone hanno perso la vita e 1818 hanno riportato ferite di grave entità.

Nel 2022 si era assistito a un netto incremento delle cifre, che nei primi sei mesi di quest'anno sono però calate: 19 morti e 108 feriti gravi in meno. A comunicarlo è l'Ufficio federale delle strade (USTRA) in una nota odierna.

La statistica dell'USTRA comprende gli incidenti automobilistici (28 decessi, 338 feriti gravi), quelli in motocicletta (22 e 489), così come quelli relativi ai ciclisti (9 e 348) e alle persone che inforcano biciclette elettriche, conosciute anche come «e-bike» (10 e 252). Anche i pedoni trovano spazio nelle cifre trasmesse dall'Ufficio federale delle strade (17 e 198), così come gli incidenti che hanno visto protagonisti altri mezzi, come i pattini in linea e gli skateboard (2 e 31).

Per la prima volta, la categoria dei monopattini elettrici è rappresentata «a sé stante», continua la nota: una persona ha perso la vita e 51 hanno riportato lesioni gravi in seguito a incidenti stradali.

