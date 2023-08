In Svizzera con la canicola tornano pure i temporali

Immagine d'illustrazione (archivio). © Ti-Press / Gabriele Putzu

Dopo tanta attesa, l'estate ha fatto il suo ritorno in grande stile questo fine settimana in Svizzera. In arrivo nuovi temporali, anche in Ticino.

A Ginevra e nel Vallese le temperature si sono aggirate intorno ai 34 gradi, indica SRF Meteo.

A Ginevra domenica sono stati registrati 34,2 gradi, mentre sabato la colonnina di mercurio aveva raggiunto i 32,8 gradi. Molto caldo pure a Sion, dove sabato si segnalavano 33,8 gradi.

Temperature roventi sono state misurate pure a Coira, Delémont e in molte altre località a sud delle Alpi.

Giorni caldi in arrivo nella Svizzera italiana

In Ticino MeteoSvizzera prevede una massima di 31 gradi da martedì a domenica, tranne per i vicini 30 gradi di giovedì.

Per la regione vige l'allerta canicola di grado 3, quindi con pericolo marcato, che durerà almeno fino a venerdì 18 agosto. Si raccomanda di bere abbastanza, evitare il sole diretto, arieggiare gli edifici e prestare la dovuta attenzione se si fa sforzo fisico.

Da cosa è causata la nuova ondata di caldo?

SRF Meteo precisa che la nuova ondata di caldo proviene dalla penisola Iberica, dove da diversi giorni si registrano temperature intorno ai 40 gradi.

Giovedì la colonnina ha raggiunto i 46,8 gradi a Valencia, sulla costa mediterranea, superando il precedente record di 3,4 gradi.

I temporali tornano in Ticino

Con la canicola in Svizzera sono pure tornati i temporali, dapprima sul Giura ma nel corso della notte ne sono previsti anche di violenti in tutto il paese, compreso il Ticino.

Il tempo instabile, caratterizzato da perturbazioni temporalesche forti, caratterizzerà la prima parte della settimana. Da venerdì il tempo diventerà più stabile, ma sempre caldo.

Potete consultare le previsioni di MeteoSvizzera per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica, cliccando qui.

SDA / Red