Missione compiuta per il lanciatore europeo – con partecipazione svizzera – Ariane 6: dopo un lancio perfetto, il motore Vinci ha portato lo stadio superiore nell'orbita corretta per rilasciare i nanosatelliti e gli esperimenti.

Quindi si è riacceso per un'ultima volta, come previsto, per modificare la sua orbita e cominciare a scendere verso l'atmosfera terrestre. Qui ha rilasciato le due capsule di rientro sperimentali e poi ha proseguito il suo viaggio per bruciare nell'impatto dell'atmosfera.

Le due capsule, come eventuali frammenti dello stadio superiore di Ariane 6, sono stati immessi su una traiettoria di rientro controllato su una zona sicura del Pacifico.

Fra la seconda e la terza riaccensione del motore dello stadio superiore di Ariane 6 è stata rilevata una deviazione rispetto alla traiettoria prevista.

Un passo da gigante

«Un passo da gigante per l'Agenzia Spaziale Europea»: così l'amministratore capo della Nasa, Bill Nelson, in un post sulla piattaforma X ha definito il lancio di Ariane 6, avvenuto dal Centro spaziale europeo di Kourou, nella Guyana Francese.

Un gigantesco passo per l'Esa che si deve al «primo lancio del suo potente razzo di nuova generazione, a bordo del quale viaggia uno strumento scientifico della Nasa. Insieme ai nostri partner internazionali – ha aggiunto – stiamo guidando verso una nuova era dell'esplorazione spaziale».

