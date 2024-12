Mocha Mouse è il colore dell'anno 2025, come stabilito dall'istituto dei colori Pantone. pantone.com

L'Istituto dei colori Pantone ha scelto per il 2025, come fa per ogni anno, una tonalità di marrone, il «Mocha Mousse». Una decisione che ha lasciato in molti sorpresi, ma che è stata ben argomentata. Ecco il motivo.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Pantone ha scelto il «Mocha Mousse», ossia una calda e ricca tonalità di marrone ispirata al cacao, al cioccolato e al caffè, come colore del 2025.

Il colore riflette il desiderio di piccoli piaceri e di indulgenza consapevole, e sta già attirando l'attenzione della moda.

«Mocha Mousse» è sinonimo di «eleganza sottile e raffinatezza terrena», come lo descrive il direttore di Pantone. Mostra di più

Spesso considerato un colore noioso, ora il marrone sta avendo la sua rivalsa. Dopo che i diversi toni della terra sono stati celebrati quest'anno dalla moda, ora l'istituto dei colori Pantone ha scelto una calda e ricca tonalità di marrone, chiamata «Mocha Mousse», come colore dell'anno 2025.

Sul suo sito web, Pantone ha descritto la tonalità scelta come «di un'intensità speciale che evoca il piacere del cacao, del cioccolato e del caffè e fa appello al nostro bisogno di intimità».

Già il nome in sé, infatti, evoca associazioni culinarie. Ma uno sguardo più attento al colore del 2025 riporta alla memoria sapori meravigliosi e fa venire l'acquolina in bocca.

Il colore rappresenta qualcosa di rilassato, caldo e leggero, quindi tutto ciò che riesce a distrarci dalle notizie difficili da digerire su ciò che accade nel mondo.

Ogni anno Pantone seleziona un colore che riflette, a suo avviso, lo spirito globale. L'anno scorso è stato scelto, per esempio, il «Peach Fuzz».

La direttrice di Pantone Leatrice Eiseman dice in merito a Mocha Mousse: «Ispirato al nostro desiderio di piccoli piaceri nella vita di tutti i giorni, è un'espressione di indulgenza consapevole».

Il numero del colore nel Pantone è il 17-1230.

«Mocha Mousse è sofisticato e sontuoso, ma anche semplice e classico»

Il colore è descritto da Eiseman come «sofisticato e sontuoso, ma allo stesso tempo semplice e classico». Ma non solo: «Con un'eleganza sottile e una raffinatezza terrosa, Mocha Mousse emana un tocco di glamour discreto e aggraziato».

La scelta dell'Istituto dei colori ci fa dunque conoscere e ampliare il nostro spettro cromatico dei toni del marrone, nonché magari anche rivalutare un pochino questo colore.

Cosa che ha già fatto, come detto, anche il mondo della moda, che ha scelto dei toni naturali del marrone per le collezioni primavera/estate.