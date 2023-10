Zurigo e la Sechseläutenplatz, dove il prossimo anno si terranno i campionati mondiali di ciclismo e paraciclismo Keystone

I principali ostacoli allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo del prossimo anno a Zurigo sono stati superati. La città ha raggiunto accordi con l'ospedale pediatrico e la maggior parte degli altri oppositori.

Le trattative hanno portato a una serie di soluzioni diverse, ha precisato oggi il municipio. I residenti, i visitatori del nosocomio e le piccole e medie imprese potranno effettuare un numero limitato di spostamenti urgenti, previa decisione dei servizi di gestione del traffico sul posto.

Tali autorizzazioni potranno essere concesse per motivi medici o quando il trasporto commerciale non potrà essere fornito in altro modo. Il traffico per il tempo libero sarà invece escluso.

I Campionati del mondo di ciclismo e paraciclismo su strada si svolgeranno dal 21 al 29 settembre 2024 nella città e nel cantone di Zurigo. Tutte le 66 gare in programma si concluderanno nella Sechseläutenplatz, sulla riva destra del lago.

Contro il piano elaborato per l'evento, che prevede la chiusura di diverse strade, erano state presentate 58 opposizioni. Lo scorso luglio il municipio le aveva respinte. I ricorrenti si erano quindi appellati alla prefettura distrettuale. Alla luce degli accordi ora raggiunti, la maggior parte verrà ritirata, assicura l'esecutivo cittadino.

mh, ats