Martti Ahtisaari ottenne il Premio Nobel per la pace nel 2008 Keystone

Martti Ahtisaari, ex presidente finlandese e a lungo inviato speciale dell'Onu per la soluzione di importanti crisi internazionali fra cui quella del Kosovo, è morto oggi a Helsinki all'età di 86 anni per le conseguenze di una lunga malattia.

Ne danno notizia i media a Belgrado.

Presidente della Finlandia dal 1994 al 2000, Ahtisaari ottenne il Premio Nobel per la pace nel 2008. Fu mediatore dell'Onu in particolare nei conflitti interni in Indonesia, Namibia e Kosovo.

Il piano di soluzione della crisi del Kosovo presentato nel 2007, che porta il suo nome e che prevedeva l'indipendenza di Pristina e una ampia autonomia per la popolazione serba del Kosovo, non ottenne tuttavia il benestare né di Belgrado né del consiglio di sicurezza Onu, e fu seguito dalla proclamazione unilaterale di indipendenza del Kosovo il 17 febbraio 2008. Ahtisaari, colpito dall'Alzheimer, si era ritirato dalla vita pubblica nel 2021.

SDA