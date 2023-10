È scomparso mercoledì scorso Urs Frauchiger, ex direttore di Pro Helvetia, qui ritratto a Locarno nel 1996. Keystone

Il musicista e autore bernese Urs Frauchiger, che dal 1991 al 1997 ha diretto la fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, è deceduto il 27 settembre all'età di 87 anni. Lo ha annunciato oggi la famiglia.

Frauchiger era anche ex critico culturale e laureato di vari premi letterari. È stato anche capo servizio della radio svizzero-tedesca DRS dal 1970 al 1976, poi direttore del Conservatorio di Berna per 14 anni. Un percorso ricco e eclettico che l'ha visto anche insegnare il violoncello al Conservatorio di Bienne (BE).

Frauchiger ha diretto Pro Helvetia dal 1991 al 1997, dopo essere stato per otto anni membro del consiglio di fondazione. Aveva lasciato il suo incarico di direttore dell'organizzazione deplorando che questa «inghiottiva troppi soldi nella sua amministrazione e non faceva muovere abbastanza le cose».

olpe, ats