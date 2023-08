La frana si è verificata in seguito alle piogge torrenziali e inondazioni che hanno devastato la regione nel nord del Myanmar nel weekend. Keystone

È di 31 morti e otto dispersi il bilancio delle vittime di una frana avvenuta in una miniera di giada non regolamentata in una zona remota del Myanmar (Birmania), rendono noto i soccorritori.

L'incidente è accaduto domenica fuori dalla cittadina di Hpakant, nel Kachin settentrionale, dopo che piogge torrenziali e inondazioni hanno devastato la regione durante il fine settimana.

SDA