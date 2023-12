Si chiama GDF15 e la gravità del disturbo, che varia molto da donna a donna, dipende soprattutto dalla quantità di ormone prodotto (immagine illustrativa). KEYSTONE

Il colpevole della nausea durante la gravidanza è un ormone prodotto dal feto. Si chiama GDF15 e la gravità del disturbo, che varia molto da donna a donna, dipende soprattutto dalla quantità di ormone prodotto. La scoperta, pubblicata sulla rivista «Nature», indica una possibile via per prevenire la nausea in gravidanza, desensibilizzando la donna all'ormone.

«Ora sappiamo il motivo della nausea in gravidanza – osserva il coordinatore del lavoro Stephen O'Rahilly dell'Università di Cambridge –: il bambino che cresce nell'utero producendo un ormone a livelli ai quali la madre non è abituata. Più sensibile è a questo ormone, più starà male. Sapere questo ci dà un indizio su come possiamo impedire che ciò accada».

Fino a sette gravidanze su dieci sono influenzate da nausea e vomito e in alcune donne questi disturbi possono essere gravi, minacciando persino la vita del feto e della madre e richiedendo la somministrazione di fluidi intravenosi per evitare pericolosi livelli di disidratazione. Il problema è anche la causa più comune di ricovero ospedaliero delle donne nei primi tre mesi di gravidanza.

Lo studio internazionale, che coinvolge scienziati dell'Università di Cambridge e ricercatori in Scozia, negli Stati Uniti e in Sri Lanka, ha scoperto il ruolo dell'ormone GDF15 nella nausea da gravidanza, compresa la forma più grave (iperemesi gravidica).

Il team ha studiato i dati delle donne reclutate in diversi studi, dimostrando che il grado di nausea e vomito che una donna sperimenta durante la gravidanza è direttamente correlato sia alla quantità di GDF15 prodotto dal feto, sia alla sensibilità della donna: le donne con normali bassi livelli di GDF15 nel sangue hanno un rischio più alto di sviluppare nausea e vomito grave durante la gravidanza. Allo stesso modo, le donne con livelli naturalmente molto alti di GDF15 prima della gravidanza, non sperimentano o sperimentano poco nausea o vomito.

