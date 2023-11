La Spirit of Discovery al largo della costa dell'isola di St. Mary, nel Regno Unito. IMAGO

Circa 100 passeggeri di una nave da crociera sono rimasti feriti durante una tempesta al largo della Spagna. Fortunatamente, la maggior parte di loro non era in gravi condizioni.

La nave da crociera è lunga 236 metri e larga 31,2 metri. Ha virato bruscamente a sinistra a causa di un sistema di sicurezza che si è attivato con il maltempo.

La maggior parte dei passeggeri ha riportato solo ferite lievi. Cinque ospiti hanno invece dovuto essere curati al centro medico perché presentavano problemi più gravi. Mostra di più

Cinque ospiti hanno dovuto essere curati per ferite leggermente più gravi nel centro medico della nave «Spirit of Discovery», ha dichiarato martedì la compagnia britannica Saga Cruises all'agenzia di stampa PA. A bordo c'erano in totale circa 1000 viaggiatori.

Secondo PA, nel fine settimana la nave era in viaggio verso le Canarie. A causa del maltempo, la sosta a Las Palmas era già stata cancellata e l'equipaggio voleva fare scalo nel porto di La Coruña, che però era chiuso.

Hanno quindi deciso di tornare nel Regno Unito e sono stati sorpresi da una tempesta nel Golfo di Biscaglia.

Virata verso sinistra

Durante la tempesta, il sistema di sicurezza si è attivato, la nave ha virato bruscamente a sinistra e poi si è arrestata improvvisamente. I passeggeri sono rimasti feriti a causa di questo movimento.

Lunedì sera, lo «Spirit of Discovery» ha raggiunto il porto di Portsmouth, sulla costa meridionale della Manica. Secondo Saga Cruises, anche se ci sono state scene spiacevoli, la nave non è mai stata in serio pericolo.

«Sebbene le condizioni meteorologiche siano chiaramente al di fuori del nostro controllo, desideriamo scusarci sinceramente con tutte le persone coinvolte», ha dichiarato un portavoce.

Secondo il Bild, la «Spirit of Discovery» è lunga 236 metri e larga 31,2 metri. È specializzata in crociere per gli over 50 e offre ai suoi ospiti un teatro, una biblioteca, una piscina e un simulatore di golf.