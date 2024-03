Nave da crociera per nudisti, un passeggero: «Ho potuto fare un sacco di cose divertenti»

Su alcune crociere non è necessario indossare nulla durante le gite in spiaggia. Instagram/@cruisebare

Un sacco di cose... nudi: in alcune crociere gli amanti del nudismo possono davvero sfogarsi. Un passeggero ha rivelato cosa si prova su una nave del genere.

Hai fretta? blue News riassume per te Nudi sull'oceano: ci sono delle offerte speciali per le crociere dedicate agli appassionati di nudismo.

I passeggeri a bordo della nave girano come madre natura li ha fatti tutto il giorno.

Un passeggero racconta le sue esperienze su una nave da crociera per nudisti con a bordo 2.000 passeggeri. Mostra di più

Semplicemente lasciare che l'anima e tutto il resto si rilassino: c'è una crociera per quasi tutti i gusti, ad esempio se volete trascorrere l'intera giornata... nudi. Un passeggero ha raccontato nel dettaglio com'è realmente una crociera per nudisti.

L'uomo di 67 anni stava viaggiando nei Caraibi per una settimana con la moglie (61 anni) e altri 2.000 passeggeri, come spiega in un post di domande e risposte su Reddit. Nessuno deve aver avuto molti bagagli con sé: il tour operator «Bare Necessities» organizza le crociere per nudisti più grandi del mondo.

Si coglie ogni occasione per essere nudi

Allora com'è l'atmosfera a bordo di una nave quando non c'è nulla da nascondere? In generale «super rilassata», dice l'uomo, che sottolinea come il viaggio, la sua prima crociera per nudisti, «non è stata una crociera per scambisti o un evento sessualmente positivo».

Ma le persone «di solito approfittavano di ogni opportunità per restare nude perché questo è lo scopo della crociera». A bordo della nave è richiesto di essere vestiti solo 30 minuti prima dell'arrivo in porto e 30 minuti dopo la partenza. Il capitano quindi fa i corrispondenti annunci. I vestiti sono obbligatori anche nella sala da pranzo e nei ristoranti.

Il pubblico aveva «molta esperienza nudista» e la maggior parte era un po’ più anziana. «Direi che la maggior parte aveva tra i 50 e i 70 anni. C'erano molti uomini gay, ma poche donne lesbiche, per quanto ne so. Ma penso che si sentirebbero a loro agio. È un pubblico aperto».

Le persone sono molto rispettose

Il personale della nave era vestito, «ad eccezione di una coppia uomo-donna» che si esibiva in teatro. Secondo il passeggero, nessun dipendente della compagnia di navigazione è obbligato a prendere parte alla crociera nudista se non si sente a proprio agio.

Alla domanda sul «livello di attrattiva» della nave, l'uomo ha risposto: «Le crociere sembrano attrarre le persone a cui piace mangiare e sdraiarsi, quindi c'erano molte persone grasse». La maggior parte dei passeggeri erano americani, ma a bordo c'erano anche europei e australiani.

Nessuno deve preoccuparsi che altri passeggeri scattino foto e video segretamente. «Prima della partenza ho fatto qualche ricerca su internet e non ho visto una sola foto della crociera, a parte le foto ufficiali di gruppo per le quali le persone posano volontariamente».

Per questi motivi non era preoccupato. «La gente è molto rispettosa e tutti sanno che non si possono fotografare altre persone. Quasi nessuno aveva un cellulare con sé fuori dalla cabina».

Nudo al bar

Non bisogna neanche preoccuparsi dell'igiene. I passeggeri avevano sempre con sé un asciugamano su cui sedersi, e chi lo dimenticava poteva trovare «asciugamani puliti ovunque sulla nave».

Era divertente osservare che «molte persone si vestivano per la notte dopo aver trascorso la giornata nudi al sole. Quindi dopo le 18 c'era un mix selvaggio di persone nude, persone vestite normalmente e donne con abiti sexy come camicette trasparenti».

Questa combinazione era piuttosto strana nei bar, ma «per me era anche ciò che rendeva la crociera così attraente». Nel complesso, la crociera nudista è stata una bellissima esperienza: «Nuotare, uscire, ballare, andare nei bar: ho potuto fare nudo un sacco di cose divertenti».