La vicenda aveva suscitato scalpore non solo in Francia. Keystone

La filiale francese di Nestlé e una sua società controllata sono state incriminate («mise en examen») nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo delle pizze Buitoni.

Le pizze erano contaminate dal batterio Escherichia coli e sono sospettate di aver causato la morte di due bambini e di averne intossicato decine di altri.

L'azienda che gestisce lo stabilimento di Caudry (regione Hauts-de-France, Alta Francia, vicino al Belgio), di proprietà di Nestlé France, come pure la stessa casa madre francese sono state incriminate rispettivamente il 2 e il 4 luglio, secondo un comunicato odierno della società, che non ha specificato le accuse.

«Mise en examen», nel linguaggio giuridico dell'esagono, significa essere ufficialmente sospettati di aver partecipato come autori o come complici a un reato. L'entità interessata diventa parte del procedimento e beneficia anche di alcuni diritti.

Il caso perdura ormai da anni. Nel maggio 2022 era stata aperta un'inchiesta giudiziaria per omicidio colposo, lesioni colpose, commercializzazione di un prodotto pericoloso per la salute e messa in pericolo di persone. I procuratori si erano mossi dopo che nel febbraio 2022 le autorità sanitarie erano state allertate per una recrudescenza di casi di insufficienza renale nei bambini, legati alla contaminazione da Escherichia coli.

Il 18 maggio 2022 Nestlé aveva annunciato il ritiro delle pizze della gamma Fraîch'Up, commercializzate dal giugno 2021. Due settimane più tardi le autorità sanitarie avevano annunciato di aver stabilito un legame tra il consumo delle pizze prodotte a Caudry e diversi casi gravi di contaminazione. Lo stabilimento in questione è stato poi venduto quest'anno da Nestlé all'azienda italiana Italpizza.

