Dal 30 novembre, 4330 volontari sono già «entrati in azione» (foto d'archivio). KEYSTONE

Centinaia di persone sono rientrate a casa in sicurezza nei giorni delle celebrazioni natalizie, il 24 e 25 dicembre, grazie ai 780 volontari di Nez Rouge, che riprenderà l'attività a capodanno.

Dal 30 novembre, 4330 volontari sono già «entrati in azione», ha comunicato la fondazione in una nota odierna. Gli operatori hanno effettuato 5030 viaggi e accompagnato a casa 9500 persone in tutta la Svizzera, cifre in aumento rispetto al 2022.

L'idea di riaccompagnare a casa le persone che hanno bevuto durante le feste è nata in Canada e si è diffusa in Svizzera circa trent'anni fa, inizialmente nel Canton Giura. Oggi tutta la Svizzera è coperta dal servizio dei volontari della fondazione, ad eccezione dell'Alto Vallese e di parte dei Grigioni.

I cantoni che hanno utilizzato maggiormente Nez Rouge dalla fine di novembre sono Argovia, con oltre 1600 persone riportate a casa e 33'933 km percorsi, seguito da Vaud, Vallese e Lucerna, ciascuno con circa 700 persone rientrate a casa e quasi 20'000 km percorsi.

bu, ats