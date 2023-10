Una giovane californiana è allergica all'acqua, ecco come vive

Lividi sulla pelle e cuoio capelluto sanguinante se viene a contatto con l'acqua: la 25enne californiana Tessa Hansen-Smith ne è allergica, e non può né farsi la doccia né bere in modo normale.

Dopo anni di analisi e test di ogni tipo le è stata diagnostica la rara malattia che colpisce in prevalenza le donne e le cui cause sono sconosciute.

Tessa Hansen-Smith ha raccontato ad Abc di aver iniziato ad avere problemi a otto anni e ci è voluto molto tempo prima che l'acquagenica urticaria le fosse diagnosticata.

Ad arrivare alla diagnosi è stata la madre, un medico di famiglia. «Mi sento un po' in colpa per non aver realizzato prima che fosse un problema dovuto all'acqua», ha detto Karen Hansen-Smith.

Sua figlia evita l'acqua sotto ogni sua forma, anche quella del sudore. Essendo una malattia rara, meno di 250 persone al mondo ne sarebbero affette, e molti sono scettici – ha messo in evidenza Tessa Hansen-Smith – quando dice che è allergica all'acqua.

