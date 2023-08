"Siamo in Africa e siamo in Nigeria. Non possiamo copiare il mondo occidentale perché non abbiamo la stessa cultura", ha detto un portavoce della polizia. (foto d'archivio) Keystone

La polizia nigeriana ha dichiarato di aver arrestato almeno 67 persone che stavano celebrando un matrimonio gay, in una delle più grandi detenzioni di massa contro l'omosessualità considerata illegale nel Paese.

I «sospetti gay» – scrive l'Ap sul proprio sito web – sono stati arrestati nella città di Ekpan, nello Stato del Delta meridionale, intorno alle 2 del mattino di ieri durante un evento in cui due di loro si sono sposati, ha detto ai giornalisti il portavoce della polizia Bright Edafe, aggiungendo che l'omosessualità «non sarà mai tollerata» in Nigeria.

La polizia ha fatto irruzione in un hotel a Ekpan dove si svolgeva il matrimonio gay e inizialmente ha fermato 200 persone, ha detto Edafe ai giornalisti.

Successivamente, 67 di loro sono state arrestate dopo le prime indagini.

«Non abbiamo la stessa cultura»

Il funzionario ha parlato in una stazione di polizia dove i sospettati sono stati fatti sfilare. «Abbiamo visto due sospetti e c'è una registrazione video in cui stavano celebrando la loro cerimonia di matrimonio», ha detto.

«Siamo in Africa e siamo in Nigeria. Non possiamo copiare il mondo occidentale perché non abbiamo la stessa cultura», ha detto il portavoce, aggiungendo che i sospettati saranno accusati in tribunale alla fine delle indagini.

L'ufficio nigeriano di Amnesty International ha condannato gli arresti e ha chiesto «la fine immediata di questa caccia alle streghe».

In Nigeria i gay rischiano grosso

Gli arresti di persone omosessuali sono comuni in Nigeria, il Paese più popoloso dell'Africa dove i gay possono rischiare fino a 14 anni di carcere ai sensi della legge sulla proibizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

I complici rischiano 10 anni di carcere. Emanata nel 2013, la norma è stata condannata a livello locale e internazionale, sebbene sia sostenuta anche da molti nel Paese.

