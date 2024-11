La notte tempestosa segna l'inizio dell'inverno in Svizzera

Il forte vento dovrebbe portare la prima neve. (Immagine d'archivio). Keystone

La Svizzera ha vissuto una notte tempestosa. In pianura, secondo MeteoNews, si sono registrate folate per la maggioranza fra i 70 e i 90 km/h. Ancora più movimentata la situazione in montagna.

SDA

La raffica più forte si è registrata sulla Jungfraujoch, nelle Alpi bernesi, con 150 km/h, ha scritto il servizio meteorologico su X. Anche in pianura il vento è stato però notevole e a Sciaffusa ha raggiunto i 100 km/h.

Messwerte zum Nachschlagen-> https://t.co/pq2dp1mzfs (me) pic.twitter.com/alQRf2fT9u — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) November 20, 2024

Le correnti portano con loro anche il freddo invernale, viene sottolineato. Già oggi potrebbe nevicare in alcune zone, con i fiocchi che domani dovrebbero raggiungere anche la pianura.

Potete consultare le previsioni meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

trm, ats