Una confezione di pastiglie allo Iodio distribuite a chi abita vicino a una centrale atomica. Keystone

Nelle prossime settimane i soggetti – privati e aziende – residenti a meno di 50km da una centrale nucleare riceveranno per posta compresse allo iodio che impediscono l'accumulo di questo elemento radioattivo nella tiroide e prevengono il cancro.

Le centrali atomiche attualmente in funzione si trovano a Beznau I/II (AG), Gösgen (SO) e Leibstadt (AG).

Le pastiglie, che dovranno essere distribuite entro la fine di aprile 2024, sono messe a disposizione dalla Farmacia dell'esercito, stando a una nota governativa odierna.

La Confederazione ha acquistato dodici milioni di confezioni di compresse allo iodio. Il bilancio per la campagna di distribuzione ammonta a 34 milioni di franchi, di cui 11 a carico dei gestori delle centrali nucleari.

Le compresse allo iodio possono essere assunte esclusivamente su ordine delle autorità, in particolare da parte della Centrale nazionale d'allarme (CENAL), in caso di grave incidente nucleare con fuoriuscita di radioattività. Possono essere conservate per una durata massima di dieci anni e vanno sostituite dopo tale periodo.

Al di fuori del raggio di 50 chilometri, i Cantoni provvedono a uno stoccaggio appropriato delle compresse di ioduro di potassio, per poter approvvigionare l'intera popolazione in caso d'urgenza.

cp, ats