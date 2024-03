Olanda, la polizia: «Liberato l'ultimo ostaggio, un arresto»

Diverse persone sono state prese in ostaggio e poi liberate in un caffè nella città olandese di Ede. Lo riferisce la polizia, che durante l'operazione ha evacuando le abitazioni nei pressi del locale. Una persona è finita in manette.

Presa ostaggi Olanda La polizia e i servizi di emergenza sono schierati nel centro di Ede, Paesi Bassi, 30 marzo 2024. Immagine: EPA Assieme alle forze speciali sono arrivato anche gli artificieri. Immagine: KEYSTONE Le operazioni di evacuazione sono state imponenti: ben 150 edifici sono stati svuotati. Immagine: KEYSTONE

+++ NOTIZIA IN EVOLUZIONE +++

Dopo alcune ore di paura in Olanda arriva il messaggio tanto sperato della polizia olandese su X: «L'ultimo ostaggio è stato appena rilasciato. Una persona è stata arrestata. Al momento non possiamo condividere altre informazioni».

Update Ede: Zojuist is de laatste gegijzelde vrijgelaten. Er is één persoon aangehouden. Meer informatie kunnen we op dit moment nog niet delen. ^AM — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

In mattinata le forze dell'ordine avevano fatto sapere, sempre sullo stesso social network, con un comunicato stampa che :«Una presa di ostaggi che coinvolge diverse persone è in corso in un edificio nel centro della città di Ede»,

Poco dopo questo annuncio erano state liberate tre persone. In quel momento non era ancora chiaro quante erano quelle ancora trattenute. Sul posto erano arrivate anche le forze speciali e gli artificieri.

Movente sconosciuto

Al momento non c'è alcun segno di «motivazione terroristica» nella presa di ostaggi. «Vediamo che ci sono molte domande sul movente. Per il momento, non c'è nulla che indichi che si tratti di un atto terroristico», ha dichiarato la polizia.

Almeno 150 case evacuate

Secondo media locali, l'autore del sequestro avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi.

Secondo la polizia, almeno 150 case nel centro della città sono state evacuate nelle prime fasi della presa d'ostaggi e la popolazione è stata invitata a stare lontana dalla zona.

Il quotidiano olandese De Gelderlandera ha pubblicato sui social network un video dell'azione della polizia.

Ook de bearcat -een zeer zware gepantserde auto die in uitzonderlijke situaties wordt ingezet door de politie, is gearriveerd in Ede #gijzeling https://t.co/dJOnzQXMGx pic.twitter.com/BLofGdEuO6 — De Gelderlander (@DeGelderlander) March 30, 2024

