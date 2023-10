Il ceco David Krejci infila il puck nella gabbia di Leonardo Genoni alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022 Keystone

Il 56% degli svizzeri è favorevole all'idea di organizzare in Svizzera le Olimpiadi del 2030 utilizzando infrastrutture esistenti. Lo indica un sondaggio commissionato da Tamedia e 20 Minutes all'istituto LeeWas.

Il sostegno è maggiore tra gli uomini (61%) rispetto alle donne (50%). I giovani sono inoltre più entusiasti rispetto agli anziani: il 66% delle persone tra i 18 e i 34 anni di età è favorevoli ai Giochi olimpici, tra gli over 65 tale percentuale si riduce al 48%.

Swiss Olympic ha avviato in agosto uno studio di fattibilità. Negli ultimi 35 anni, la Svizzera ha tentato di aggiudicarsi il prestigioso evento ben 8 volte, senza però mai riuscirci. Il Paese ha finora organizzato i Giochi olimpici invernali in due occasioni e sempre a St. Moritz: nel 1928 e, per l'ultima volta, nel 1948.

Il sondaggio è stato realizzato dal 19 al 20 settembre su 29'081 persone. Il margine d'errore è di un punto percentuale.

