Ondata estiva di Covid a Maiorca, dove si diffonde velocemente

Vacanze con tosse e raffreddore: le infezioni da Covid sono in aumento a Maiorca. Keystone

Le spiagge sono piene e la gente fa festa: tutto questo fa sì che l'incidenza del Covid sia in forte aumento a Maiorca. L'isola delle vacanze è colpita da un'ondata estiva del virus e i centri sanitari della zona lavorano a pieno regime.

tafi Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Una variante particolarmente contagiosa del Covid sta attualmente circolando largamente a Maiorca.

Il numero di infezioni è recentemente aumentato in modo significativo.

Anche se i sintomi sono lievi, gli ambulatori medici e i centri sanitari hanno il loro bel da fare. Mostra di più

Estate, sole, spiaggia, feste serali e... un bel po' di infezioni: i casi di Covid sono nettamente in aumento sull'isola di Maiorca. «La malattia al momento è diffusa sulle varie isole», ha confermato alla «Mallorca-Zeitung» una portavoce del Ministero della salute locale. Ma il picco non è ancora stato raggiunto.

Sono diversi i motivi per cui il virus si sta diffondendo così rapidamente a Maiorca. Sia perché l'isola è presa di mira da sempre più turisti e poi anche perché sta circolando una nuova variante del Covid, ossia la «KP.2», nota anche come variante «FLiRT», che sta occupando molto gli scienziati.

Sebbene questa variante non porti ad avere casi gravi, può aggirare più facilmente l'immunità.

Gli ambulatori medici sono molto impegnati

Poiché «FLiRT» è particolarmente contagiosa, il virus ha vita facile a Maiorca. In estate si tengono infatti sempre numerosi eventi importanti. Solo il festival «Mallorca Live» ha attirato più di 65'000 visitatori.

L'anno scorso, le autorità dell'isola spagnola avevano già registrato un chiaro aumento delle infezioni da Covid all'inizio dell'estate.

Secondo il Ministero della salute non c'è però motivo di preoccuparsi, anche se molti studi medici e i centri sanitari stanno lavorando a pieno regime per trattare i numerosi pazienti, che però per la maggior parte manifestano solo sintomi lievi.