Immagine d'illustrazione dpa

Martedì scorso, durante dei lavori di demolizione nel distretto 4 di Zurigo, i dipendenti di un'impresa edile hanno trovato un teschio. La Polizia municipale e l'Istituto di medicina legale hanno successivamente scoperto altri resti umani tra le macerie.

SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Durante dei lavori di demolizione nel distretto 4 di Zurigo sono stati rinvenuti diversi resti umani.

Non si sa ancora nulla sulla loro età e sulla loro origine.

Le ossa sono state consegnate all'Istituto di medicina legale. Mostra di più

Le prime indagini sulla scena hanno rivelato che i resti sono umani, come ha annunciato venerdì la Polizia municipale di Zurigo. I frammenti ossei non sono ancora stati identificati. Sono stati consegnati all'Istituto di medicina legale per ulteriori indagini.

La polizia, insieme all'Istituto forense di Zurigo, stanno ora cercando di capire come i resti di scheletro siano arrivati fino a lì. Su richiesta, la polizia non è stata in grado di fornire informazioni sull'età delle ossa.

olgr, sda