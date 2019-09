Otto feriti su un volo Eurowings

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/969b7bb9-18a1-43fc-a5e5-5a21eb357bd0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Gli abitanti del comune norvegese di Rauma si sono liberati di un peso: dopo cinque anni di attesa, una parte della montagna di Mannen ha finito per crollare nella notte fra giovedì e venerdì. Il sindaco Lars Olav Hustad ha pianto di sollievo. «Finalmente è calata la tensione!». La caduta di circa 50'000 metri cubi di roccia era attesa da anni. Nel corso degli ultimi cinque anni, alcuni abitanti avevano dovuto lasciare fino a 16 volte la propria casa situata ai piedi della montagna.<br/>Immagine: dpa/Ørn E. Borgen/NTB scanpix</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/2a976d5c-e546-48e2-9ef3-52adab274687.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Violenza poliziesca: un agente della polizia indiana colpisce alcuni musulmani sciiti che hanno tentato di partecipare ad una processione religiosa.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/3f842789-c60d-42a3-9dbc-2eafdad000e2.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Portato dal vento: un camion rovesciatosi su di un'autostrada nella prefettura di Chiba, vicino Tokyo, in seguito al passaggio del tifone Faxai.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/5282f482-8c89-401d-80bd-83db6b109b55.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Fiamme all'orizzonte: la spessa coltre di fumo generata da un incendio boschivo scurisce il cielo della Gold Coast nelle Queensland, in Australia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/f9c3ddb5-4d23-495d-b518-aa43ab4f7f0f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una «canicola» nel vero senso della parola: la fine della stagione estiva è stata inaugurata anche nella piscina all'aperto di Washington. Alcune strutture hanno ormai aperto le porte anche agli amici a quattro zampe per un «dog swim day».<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/56d784c0-ab95-4b50-b2fa-414419839cdc.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Muscoli tesi: alcuni culturisti mostrano i loro muscoli cosparsi di olio abbronzante in occasione dei campionati di fitness e culturismo nella regione autonoma zhuang del Guangxi, in Cina.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/49ff5b91-a1ef-4eda-a9a4-dde34fe14ad9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Nel villaggio di Dobcross, nel nord dell'Inghilterra, l'autista di un camion è finito fuori strada mentre faceva una curva. Ha distrutto un monumento in pietra in onore di un archeologo del posto e ha terminato la sua corsa proprio in mezzo a due case, rimaste lievemente danneggiate nell'impatto. Il monumento commemorativo era stato recentemente ricostruito dopo essere stato colpito già cinque anni fa da un altro camion.<br/>Immagine: Dukas</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a38c26b9-6dc8-4d14-aa2d-166d77822877.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a38c26b9-6dc8-4d14-aa2d-166d77822877.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a38c26b9-6dc8-4d14-aa2d-166d77822877.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a38c26b9-6dc8-4d14-aa2d-166d77822877.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a38c26b9-6dc8-4d14-aa2d-166d77822877.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a38c26b9-6dc8-4d14-aa2d-166d77822877.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Due volte più pericoloso? Un giovane crotalo a due teste è stato scoperto a Pine Barrens, nello stato americano del New Jersey. Le due teste presentano entrambe un cervello e agiscono indipendentemente l'una dall'altra.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a1951dd0-eb69-4438-8cf2-a2fe518f73de.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a1951dd0-eb69-4438-8cf2-a2fe518f73de.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a1951dd0-eb69-4438-8cf2-a2fe518f73de.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a1951dd0-eb69-4438-8cf2-a2fe518f73de.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a1951dd0-eb69-4438-8cf2-a2fe518f73de.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/a1951dd0-eb69-4438-8cf2-a2fe518f73de.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Crescita rigogliosa, ma sfortunatamente la partita del giorno dovrà essere annullata: quasi 300 alberi facenti parte dell'installazione «For Forest» dell'ex gallerista ed organizzatore di eventi svizzero Klaus Littmann si ergono sul prato del Wörthersee Stadion a Klagenfurt (Austria).<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/0ee0f717-936b-414b-b04a-cdf1d6ba0442.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/0ee0f717-936b-414b-b04a-cdf1d6ba0442.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/0ee0f717-936b-414b-b04a-cdf1d6ba0442.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/0ee0f717-936b-414b-b04a-cdf1d6ba0442.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/0ee0f717-936b-414b-b04a-cdf1d6ba0442.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/0ee0f717-936b-414b-b04a-cdf1d6ba0442.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>È l'ora del raccolto in Cina: agricoltori in fila con i loro trattori e i loro rimorchi pieni di pomodori per vendere il proprio raccolto ad uno stabilimento di trasformazione di verdure locale.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/16540ef1-c7a3-489b-8236-f3c544d26ef6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/16540ef1-c7a3-489b-8236-f3c544d26ef6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/16540ef1-c7a3-489b-8236-f3c544d26ef6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/16540ef1-c7a3-489b-8236-f3c544d26ef6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/16540ef1-c7a3-489b-8236-f3c544d26ef6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/16540ef1-c7a3-489b-8236-f3c544d26ef6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Non smettono di ridere: Tyler Gipson (a sinistra) e Allie Ray Gipson si scattano un selfie sotto il Bogue Inlet Fishing Pier, nello stato americano della Caroline del Nord, in attesa dell'uragano Dorian.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/9d7c97bc-71bd-4c2e-82e8-48fc816afa51.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/9d7c97bc-71bd-4c2e-82e8-48fc816afa51.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/9d7c97bc-71bd-4c2e-82e8-48fc816afa51.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/9d7c97bc-71bd-4c2e-82e8-48fc816afa51.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/9d7c97bc-71bd-4c2e-82e8-48fc816afa51.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/9d7c97bc-71bd-4c2e-82e8-48fc816afa51.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Incontro ravvicinato: in apertura dello spettacolo aereo «Airpower 2010» organizzato a Zeltweg, in Austria, un Eurofighter Typhoon dell'aviazione austriaca vola accanto ad un Douglas DC-6B dei Flying Bulls.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/737c6129-60f3-4d7e-a3eb-76f4f0a9c420.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/737c6129-60f3-4d7e-a3eb-76f4f0a9c420.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/737c6129-60f3-4d7e-a3eb-76f4f0a9c420.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/737c6129-60f3-4d7e-a3eb-76f4f0a9c420.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/737c6129-60f3-4d7e-a3eb-76f4f0a9c420.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/737c6129-60f3-4d7e-a3eb-76f4f0a9c420.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Durante una scalata a scopo benefico, l'inglese specializzato in sport estremi Matthew Paul Disney ha portato in spalla un vogatore di 26 kg fino al rifugio Vallot sul Monte Bianco, a 4362 metri di altitudine. In seguito ha abbandonato lì il macchinario che oggi si trova al centro di una diatriba relativa alla sua restituzione. Il sindaco di un comune situato ai piedi della montagna ritiene che l'atleta abbia lasciato in cima il vogatore perché esausto. Tuttavia il costo del suo trasferimento in elicottero ammonta a 1800 euro (circa 1950 franchi), spiega. Dal canto suo, Matthew Paul Disney adduce invece le cattive condizioni meteorologiche e afferma che riporterà il macchinario a valle malgrado non ne abbia ottenuto il permesso.<br/>Immagine: Privat/Matthew Paul Disney/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/14f4aa52-97a8-4fab-b8a3-68785ec7c4d6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/14f4aa52-97a8-4fab-b8a3-68785ec7c4d6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/14f4aa52-97a8-4fab-b8a3-68785ec7c4d6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/14f4aa52-97a8-4fab-b8a3-68785ec7c4d6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/14f4aa52-97a8-4fab-b8a3-68785ec7c4d6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/14f4aa52-97a8-4fab-b8a3-68785ec7c4d6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Le cose iniziano a diventare serie per la principessa britannica Charlotte (4 anni). La figlia del principe William e della duchessa Kate ha iniziato a frequentare una scuola privata situata nella zona sud di Londra, proprio come suo fratello maggiore George (6 anni).<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/63446260-4db7-446b-b32b-d7c7d1770952.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/63446260-4db7-446b-b32b-d7c7d1770952.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/63446260-4db7-446b-b32b-d7c7d1770952.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/63446260-4db7-446b-b32b-d7c7d1770952.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/63446260-4db7-446b-b32b-d7c7d1770952.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/63446260-4db7-446b-b32b-d7c7d1770952.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un incidente devastante: un treno è deragliato in seguito alla collisione con un camion a Yokohama, in Giappone. Per ragioni inspiegabili, l'autoveicolo era rimasto immobile al passaggio a livello. Il bilancio dei feriti ammonta attualmente a più di trenta persone.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/d767d213-1b00-4534-b447-cc77648286aa.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/d767d213-1b00-4534-b447-cc77648286aa.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/d767d213-1b00-4534-b447-cc77648286aa.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/d767d213-1b00-4534-b447-cc77648286aa.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/d767d213-1b00-4534-b447-cc77648286aa.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/d767d213-1b00-4534-b447-cc77648286aa.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un tappeto di pietra: il Wilhelminen-Brücke di Amburgo accoglie un «tappeto orientale in pietra» lungo 27 metri e composto da 1,5 tonnellate di granuli di marmo. Questo rivestimento ricorda la storia della Speicherstadt, che è servita da centro di trasferimento di tappeti orientali.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/467bb440-11eb-48b3-9486-88aba30876df.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/467bb440-11eb-48b3-9486-88aba30876df.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/467bb440-11eb-48b3-9486-88aba30876df.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/467bb440-11eb-48b3-9486-88aba30876df.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/467bb440-11eb-48b3-9486-88aba30876df.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/467bb440-11eb-48b3-9486-88aba30876df.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Mattiniera: una gru si stiracchia all’alba sul lago Kivu, nella Repubblica democratica del Congo.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/0b5687d7-17d9-4afa-8dd0-b65d17024083.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/0b5687d7-17d9-4afa-8dd0-b65d17024083.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/0b5687d7-17d9-4afa-8dd0-b65d17024083.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/0b5687d7-17d9-4afa-8dd0-b65d17024083.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/0b5687d7-17d9-4afa-8dd0-b65d17024083.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/0b5687d7-17d9-4afa-8dd0-b65d17024083.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Dopo la chiusura dei laghi vicino Kirchheim unter Teck (Germania) lo scorso giugno in seguito all'avvistamento di un coccodrillo, la polizia ha ora reso noto che si trattava soltanto di teste di coccodrillo finte, in plastica. Queste ultime sono state ripescate ormai da tempo, ma la scoperta non era stata resa pubblica fino ad oggi probabilmente per non incoraggiare eventuali imitatori.<br/>Immagine: dpa/Stadt Kirchheim/Teck</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/5e032bab-d1f9-47ae-bbb4-6ec7c284c8fd.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/5e032bab-d1f9-47ae-bbb4-6ec7c284c8fd.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/5e032bab-d1f9-47ae-bbb4-6ec7c284c8fd.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/5e032bab-d1f9-47ae-bbb4-6ec7c284c8fd.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/5e032bab-d1f9-47ae-bbb4-6ec7c284c8fd.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/5e032bab-d1f9-47ae-bbb4-6ec7c284c8fd.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il Primo ministro britannico Boris Johnson ha subito una bruciante sconfitta alla Camera dei comuni e la cosa non lo ha divertito affatto.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/71552ff3-a8b7-408b-a705-6caf90332b63.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/71552ff3-a8b7-408b-a705-6caf90332b63.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/71552ff3-a8b7-408b-a705-6caf90332b63.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/71552ff3-a8b7-408b-a705-6caf90332b63.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/71552ff3-a8b7-408b-a705-6caf90332b63.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/71552ff3-a8b7-408b-a705-6caf90332b63.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un paradiso devastato: questa fotografia aerea della US Coast Guard mostra un porto turistico distrutto dall'uragano Dorian.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/eb049df4-a960-44c6-8967-754dc5299a90.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/eb049df4-a960-44c6-8967-754dc5299a90.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/eb049df4-a960-44c6-8967-754dc5299a90.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/eb049df4-a960-44c6-8967-754dc5299a90.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/eb049df4-a960-44c6-8967-754dc5299a90.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/eb049df4-a960-44c6-8967-754dc5299a90.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Vandalismo al parlamento: un agente della sicurezza siede su di un tavolo ribaltato in una sala del parlamento devastata a Port-au-Prince (Haiti). Alcuni deputati dell'opposizione hanno ribaltato tavoli e sedie prima di una sessione.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/ead02f22-7f59-4c3d-9b66-577152ecaf1d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/ead02f22-7f59-4c3d-9b66-577152ecaf1d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/ead02f22-7f59-4c3d-9b66-577152ecaf1d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/ead02f22-7f59-4c3d-9b66-577152ecaf1d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/ead02f22-7f59-4c3d-9b66-577152ecaf1d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/ead02f22-7f59-4c3d-9b66-577152ecaf1d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Indovinello: la sagoma di un girasole si staglia poco prima dell’alba contro un cielo rossastro.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/7cdcac8e-4ad4-41a1-82b1-73ba55a961ff.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/7cdcac8e-4ad4-41a1-82b1-73ba55a961ff.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/7cdcac8e-4ad4-41a1-82b1-73ba55a961ff.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/7cdcac8e-4ad4-41a1-82b1-73ba55a961ff.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/7cdcac8e-4ad4-41a1-82b1-73ba55a961ff.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/7cdcac8e-4ad4-41a1-82b1-73ba55a961ff.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Davanti ad un simile spettacolo non si può fare a meno di pensare ad una potenza soprannaturale o alla fine del mondo: un cacciatore di tempeste ha immortalato una nube temporalesca davvero fenomenale nello stato americano del Wyoming.<br/>Immagine: Dukas</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/55012563-ec5b-48e7-a66f-7f6c61ef271f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/55012563-ec5b-48e7-a66f-7f6c61ef271f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/55012563-ec5b-48e7-a66f-7f6c61ef271f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/55012563-ec5b-48e7-a66f-7f6c61ef271f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/55012563-ec5b-48e7-a66f-7f6c61ef271f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/55012563-ec5b-48e7-a66f-7f6c61ef271f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Nuovo arrivato in famiglia: un gruppo di difensori degli animali conduce un Jack Russell di 15 settimane alla sua nuova casa, il 10 di Downing Street. Il cane è stato adottato dal Primo ministro britannico Boris Johnson e dalla sua compagna.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/773a335c-d500-4473-86e8-17d28c36ef1d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/773a335c-d500-4473-86e8-17d28c36ef1d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/773a335c-d500-4473-86e8-17d28c36ef1d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/773a335c-d500-4473-86e8-17d28c36ef1d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/773a335c-d500-4473-86e8-17d28c36ef1d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/773a335c-d500-4473-86e8-17d28c36ef1d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un aerodromo trasformato in parcheggio: diverse migliaia di Mercedes nuove in attesa all'ex aerodromo di Ahlhorn. Il costruttore Daimler sottolinea che lo stoccaggio temporaneo dei veicoli è una procedura del tutto normale.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/ccdd1cf3-7374-4271-a0b7-0b412d357a2e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/ccdd1cf3-7374-4271-a0b7-0b412d357a2e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/ccdd1cf3-7374-4271-a0b7-0b412d357a2e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/ccdd1cf3-7374-4271-a0b7-0b412d357a2e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/ccdd1cf3-7374-4271-a0b7-0b412d357a2e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/ccdd1cf3-7374-4271-a0b7-0b412d357a2e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Oscura prospettiva: in numerosi luoghi, il cambiamento climatico minaccia i raccolti di banane.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/745434b4-80ef-4f61-9ad4-96e3569d35c8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/745434b4-80ef-4f61-9ad4-96e3569d35c8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/745434b4-80ef-4f61-9ad4-96e3569d35c8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/745434b4-80ef-4f61-9ad4-96e3569d35c8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/745434b4-80ef-4f61-9ad4-96e3569d35c8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/745434b4-80ef-4f61-9ad4-96e3569d35c8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Salvato dalla balaustra: a Sankt Martin an der Raab, in Austria, un automobilista è finito fuori strada a causa di un colpo di sonno, finendo per incastrarsi con il suo veicolo nella balaustra di un ponte. L'impatto ha arrecato gravi danni al mezzo, ma il guidatore ne è uscito indenne.<br/>Immagine: APA/Stadtfeuerwehr Jennersdorf/Eduard Erber</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/0d5b0d87-27c2-41b3-ac48-43fef67f60fb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/0d5b0d87-27c2-41b3-ac48-43fef67f60fb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/0d5b0d87-27c2-41b3-ac48-43fef67f60fb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/0d5b0d87-27c2-41b3-ac48-43fef67f60fb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/0d5b0d87-27c2-41b3-ac48-43fef67f60fb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/0d5b0d87-27c2-41b3-ac48-43fef67f60fb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Lars Motza, un berlinese di 16 anni che calza il 57, fa il suo ingresso nel Guinness dei primati. Il giovane deve tale "onore" ai suoi piedi, i più grandi al mondo per un adolescente. Il suo piede sinistro misura 35,05 cm e il destro 34,98 cm. Lars ha vissuto un'esperienza memorabile proprio in Svizzera: «All'aeroporto di Zurigo, ho dovuto togliermi le scarpe ai controlli di sicurezza poiché il personale non riusciva a credere che i miei piedi fossero tanto grandi, ricorda. Pensavano che trasportassi qualcosa di contrabbando all'interno delle scarpe.»<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/b94872db-7960-4d81-8dbe-de98cbe9ac18.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/b94872db-7960-4d81-8dbe-de98cbe9ac18.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/b94872db-7960-4d81-8dbe-de98cbe9ac18.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/b94872db-7960-4d81-8dbe-de98cbe9ac18.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/b94872db-7960-4d81-8dbe-de98cbe9ac18.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/b94872db-7960-4d81-8dbe-de98cbe9ac18.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Commando motorizzato: nella regione speciale di Hong Kong, amministrata dalla Cina, proseguono le proteste di massa organizzate per reclamare maggiore democrazia e denunciare la crescente influenza di Pechino: alcuni membri delle forze di intervento prendono le scale mobili in una stazione della metropolitana.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/57788dea-8349-47f4-9267-6c54266f23dd.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/57788dea-8349-47f4-9267-6c54266f23dd.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/57788dea-8349-47f4-9267-6c54266f23dd.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/57788dea-8349-47f4-9267-6c54266f23dd.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/57788dea-8349-47f4-9267-6c54266f23dd.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/57788dea-8349-47f4-9267-6c54266f23dd.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Fammi male: la prospettiva di un nuovo tatuaggio infonde coraggio a questa donna che si sottopone a questa dolorosa prova in occasione dell'Ibiza Tattoo Convention sull'isola spagnola di Ibiza, nelle Baleari.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/fd319a62-7c07-4ba9-b2cb-c5b3a77e212e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/fd319a62-7c07-4ba9-b2cb-c5b3a77e212e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/fd319a62-7c07-4ba9-b2cb-c5b3a77e212e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/fd319a62-7c07-4ba9-b2cb-c5b3a77e212e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/fd319a62-7c07-4ba9-b2cb-c5b3a77e212e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/fd319a62-7c07-4ba9-b2cb-c5b3a77e212e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Giochi di guerra: un istruttore militare insegna ad un ragazzino a sparare a salve con una riproduzione di un mitra durante uno spettacolo militare a San Pietroburgo, in Russia.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/33e78567-b52a-4c30-9f92-bb9e66df7e05.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/33e78567-b52a-4c30-9f92-bb9e66df7e05.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/33e78567-b52a-4c30-9f92-bb9e66df7e05.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/33e78567-b52a-4c30-9f92-bb9e66df7e05.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/33e78567-b52a-4c30-9f92-bb9e66df7e05.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/33e78567-b52a-4c30-9f92-bb9e66df7e05.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una partita in spiaggia: i membri del Royal Southern Yacht Club e dell’Island Sailing Club partecipano all'annuale partita di cricket del Bramble Bank. L'«incontro» fra le due squadre si è svolto con la bassa marea su di un banco di sabbia fra Southampton e l'isola di Wight, in Gran Bretagna.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/7374c6a0-d407-4924-baf3-8a0b259c74d8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/7374c6a0-d407-4924-baf3-8a0b259c74d8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/7374c6a0-d407-4924-baf3-8a0b259c74d8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/7374c6a0-d407-4924-baf3-8a0b259c74d8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/7374c6a0-d407-4924-baf3-8a0b259c74d8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/7374c6a0-d407-4924-baf3-8a0b259c74d8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Nuovi arrivi: Meng Meng, un panda femmina, ha dato alla luce due cuccioli allo zoo di Berlino. «Meng Meng è diventata mamma – e addirittura due volte! Siamo talmente felici che ci mancano le parole!», ha scritto lo zoo lunedì mattina su Twitter.<br/>Immagine: dpa</p>" } ]