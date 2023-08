La situazione dei treni in Pakistan è a volte precaria (immagine d'archivio). Keystone

Almeno 15 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno nel Pakistan. L'incidente è avvenuto nella provincia meridionale del Sindh.

«Circa 7 o 8 vagoni dell'Hazara Express sono deragliati ribaltandosi vicino al distretto di Nawab Shah nel Sindh», ha confermato Mahmood-ur-Rehman, un funzionario delle ferrovie pachistane.

La polizia locale afferma che 50 passeggeri feriti sono stati trasferiti nel vicino ospedale e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Il treno era in viaggio verso Rawalpindi, città del Punjab, dalla provincia del Sindh. Ignote al momento le cause dell'incidente.

SDA