«Non sto bene di salute» ha dichiarato oggi, lunedì, il Pontefice con una voce molto affaticata nell'udienza diffusa in sala stampa vaticana con i Rabbini europei. Ma poi ha proseguito le attività previste. Riceverà il presidente della Confederazione Berset giovedì.

Papa Francesco in una foto del 2018. KEYSTONE

«Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate», ha detto Francesco.

«Papa Francesco – ha spiegato poi il portavoce vaticano, Matteo Bruni – ha un po’ di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso. Per il resto le attività del Papa proseguono regolarmente».

Il Pontefice, stando ai media italiani, tra cui La Repubblica, ha poi effettivamente proseguito normalmente l’agenda mattutina, ricevendo, dopo i rabbini, l’associazione Piccola Casa della Misericordia di Gela, e pronunciando normalmente il discorso.

Oggi l’agenda del Papa prevede poi molti incontri e udienze pubbliche. Nel pomeriggio è previsto l’appuntamento con 7.000 bambini provenienti da tutto il mondo in Aula Paolo VI.

Francesco riceverà in udienza, giovedì 9 novembre, il presidente della Confederazione Alain Berset. L'incontro, indica l'agenzia italiana Ansa, si terrà alle 08.30 nel Palazzo apostolico.

SDA / pab