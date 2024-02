La polizia alla gare de Lyon a Parigi in seguito all'accoltellamento di questa mattina in cui sono rimaste ferite tre persone Keystone

Un uomo di nazionalità maliana ha accoltellato questa mattina almeno tre persone alla stazione di Lione a Parigi, ed è stato arrestato: lo ha reso noto all'agenzia di stampa AFP la Questura.

Secondo un rapporto provvisorio della Questura, l'attacco è avvenuto intorno alle 8:00 e ha provocato un ferito grave – che non è in pericolo di morte – e due feriti lievi.

I primi elementi dell'inchiesta «non lasciano pensare che si tratti di un atto terroristico», ha detto il prefetto di polizia. Il sospetto, ha aggiunto il prefetto confermando informazioni dei media, «soffre in modo chiaro di disturbi psichiatrici».

L'accoltellatore – ha riferito il prefetto in una conferenza stampa alla Gare de Lyon – ha dichiarato «spontaneamente» di soffrire di disturbi psichiatrici e gli sono stati trovati indosso dei «farmaci».

Cosa è successo

Stando alla ricostruzione dei fatti, poco prima delle 8 l'uomo – che si trovava nella zona della gare de Lyon dalla quale partono i treni regionali, ha dato fuoco al proprio zaino su una scala mobile.

Quando un gruppo di presenti gli si è avvicinato per appurare cosa stesse facendo, lui li ha assaliti con un martello e un coltello che aveva con sé. Ha ferito tre persone, una in modo grave all'addome, due in modo leggero. Il ferito più grave non è comunque in pericolo di morte.

Il prefetto ha reso noto che l'uomo ha 32 anni e che è «in situazione regolare in Italia dal 2016, con un titolo di soggiorno emesso nel 2019, pienamente valido» che aveva con sé e gli consente di viaggiare in altri paesi».

Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha ringraziato con un messaggio su X (ex Twitter) le forze dell'ordine subito intervenute per fermare «l'autore di questa inaccettabile aggressione».

Ce matin à la Gare de Lyon, un individu a blessé 3 personnes à l’arme blanche avant d’être interpellé. Une personne est blessée gravement. Deux autres le sont plus légèrement. Elles ont été prises en charge par les services de secours. Merci à ceux qui ont maîtrisé l’auteur de… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 3, 2024

hm