La nave da crociera Odyssey è stata sottoposta a riparazioni nel porto di Belfast per mesi. AP Photo/Peter Morrison/Keystone

Doveva essere l'inizio di una crociera intorno al mondo, ma i passeggeri della Odyssey sono bloccati nel porto di Belfast da mesi. Ma, tutto sommato, la stanno prendendo con ironia.

toko Oliver Kohlmaier

Probabilmente i passeggeri avevano immaginato l'inizio del loro viaggio in modo diverso. La nave Odyssey doveva infatti partire per una crociera di tre anni dal porto di Belfast il 30 maggio, ma da allora non ha fatto un solo metro. A causa di problemi ai timoni e al cambio, non è infatti ancora riuscita a salpare.

Gli avventurosi passeggeri hanno pagato una piccola fortuna per il loro viaggio, uno ha persino venduto la sua casa, come riporta la «BBC». Ma al posto del mare blu turchese, hanno visto solo le strutture portuali della città nordirlandese di Belfast. I passeggeri possono rimanere sulla nave durante il giorno, ma devono sbarcare la sera e alloggiano in hotel.

Una Guinness in ogni pub

Tuttavia, la compagnia afferma che sta facendo tutto il possibile per «placare i timori dei passeggeri», ospitandoli in hotel e organizzando escursioni e altre crociere.

I passeggeri starebbero facendo un ottimo uso dell'offerta. Nel complesso, la maggior parte di loro sta reagendo in modo rilassato e con umorismo: «Continuiamo a scherzare sul fatto che chiederemo un permesso di soggiorno qui a Belfast», dice Angela Theriac alla «BBC».

Suo marito Stephen spiega che almeno si sono ambientati tra la gente del posto. «Abbiamo mangiato in ogni ristorante e bevuto una Guinness in ogni pub», dice. «Fa parte della nostra avventura».

«Ho sempre voluto vivere su una nave»

Holly Hennessey, che vive in Florida, fa parte del gruppo di persone che si sono «rintanate» a bordo e hanno fatto della città la loro nuova casa.

I passeggeri di questa crociera hanno avuto la possibilità di acquistare direttamente la loro cabina, invece di pagare una tariffa giornaliera per la camera come in un hotel tradizionale.

Questo permette loro di rimanere a bordo anche dopo i primi tre anni di viaggio della Odyssey. «Voglio restare il più a lungo possibile, ho sempre desiderato vivere su una nave e per me sarà un sogno che si avvera», ha detto la signora.

Poiché viaggia con il suo gatto Captain, l'autoproclamata «crocierista» non può comunque lasciare Belfast.

Mentre la nave è in riparazione, i passeggeri vivono a bordo durante il giorno e sono ospitati in hotel di notte. AP Photo/Peter Morrison/Keystone

Le cose inizieranno presto a funzionare davvero

Il capo della compagnia di navigazione Mike Petterson spiega che prevede il varo della nave nei prossimi giorni.

Petterson giustifica il ritardo dicendo che la Odyssey è la prima nave da crociera «economica» con appartamenti. «Se sei il primo a fare qualcosa, incontrerai dei problemi, ma ci stiamo sicuramente arrivando e, anche se siamo in ritardo, vareremo».

Lo sperano anche i passeggeri. Perché di certo hanno già visto abbastanza dell'affascinante città portuale di Belfast.