Passeggero in sovrappeso bloccato per ore in un sedile di prima classe

Suite di prima classe in un Boeing 777 di British Airways. Luke Smith / British Airways

Un passeggero della British Airways in sovrappeso non è riuscito a lasciare da solo la sua suite di prima classe dopo l'atterraggio all'aeroporto londinese Heathrow. È stato liberato dal sedile solo dopo tre ore.

È stato possibile liberarlo solo con l'aiuto di un dispositivo di sollevamento.

I sedili di prima classe del Boeing 777-300 della British Airways sono larghi 22 pollici, ossia 55,88 centimetri. Mostra di più

Chi prenota un volo a lungo raggio in prima classe può generalmente contare su ampi spazi e servizi. British Airways, ad esempio, ha convertito i sedili del Boeing 777-300 in suite con porte, dove i passeggeri possono rilassarsi in tutta tranquillità.

Ma per un passeggero della compagnia aerea britannica il viaggio di sei ore in una di queste suite si è comunque concluso all'aeroporto di Heathrow con una situazione decisamente spiacevole.

A causa della sua corpulenza, l'uomo non è infatti riuscito ad alzarsi dal suo posto, come riporta «The Sun». È rimasto bloccato nel sedile.

Anche i membri dell'equipaggio non sono riusciti ad aiutare l'uomo intrappolato a uscire dalla sua situazione. È quindi stato necessario chiamato i servizi di emergenza.

Secondo un documento visionato dal tabloid, la porta della suite per finire è stata rimossa e il passeggero «voluminoso» è stato liberato con l'aiuto di un paranco. Il tutto sotto gli occhi di «centinaia di passeggeri increduli», come ha raccontato un insider sempre al «The Sun». Il passeggero era quindi ovviamente molto imbarazzato e a disagio.

Il sedile di prima classe è largo quasi 56 centimetri

Il passeggero volava nel posto 1A, di solito il più ambito dell'aereo, perché è quello in cui c'è più spazio.

I sedili della First Class del Boeing 777-300 della British Airways sono larghi ben 22 pollici, ossia 55,88 centimetri.

Sullo stesso aereo, in Business Class i posti misurano invece «solo» 50,8 centimetri, mentre in Premium Economy 46,99 centimetri e in Economy 44,45 centimetri.