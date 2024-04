Concorrenti della Patrouille des Glaciers in una foto d'archivio. Keystone

Le prime partenze della Patrouille des Glaciers da Zermatt e Arolla, previste per martedì e mercoledì, sono state annullate a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Lo hanno indicato gli organizzatori.

SDA

Le previsioni per martedì sera, mercoledì e giovedì rischiano di mettere in pericolo la sicurezza dei concorrenti ma anche del personale distribuito sul percorso.

Per questo motivo è stato deciso che le partenze Z1 e A1, previste rispettivamente per martedì e mercoledì da Zermatt e Arolla verso Verbier, saranno annullate. Lo hanno indicato stasera gli organizzatori della Patrouille des Glaciers in una nota.

Il peggioramento del vento da nord-ovest sta facendo crollare le temperature, che scenderanno fino a -25°C al di sopra dei 3000 metri.

Sono previste raffiche di vento fino a 50 km/h sulle cime e sulle vette, prosegue il comunicato stampa. Ciononostante, a bassa quota, la neve bagnata non riuscirà a consolidarsi a sufficienza per consentire il passaggio delle pattuglie.

vf, ats