Patti Smith e suo figlio Jackson hanno aperto l'edizione 2024 del Paléo Festival di Nyon (VD) ieri sera sul palco principale. Keystone

Patti Smith ha aperto le danze al Paléo Festival di Nyon (VD) ieri poco prima delle 19:00 sul palco principale della Plaine de l'Asse. Era la quarta volta che l'icona rock si esibiva nel più grande festival open air della Svizzera.

SDA

La 77enne Patti Smith sta girando l'Europa con un tour iniziato il 25 giugno nella cittadina balneare di Brighton, a un'ora da Londra. Dopo il Paléo canterà a Vienna.

In un post di ieri, Smith spiega che osserva le barche a vela navigare sul Lemano a qualche ora dal suo concerto. Lunedì ha passato «una lunga e fastidiosa giornata di viaggio, riempita di ritardi, di lunghe file d'attesa alle dogane e problemi di bagagli».

Per lei «si tratta di un aspetto sfortunato, ma necessario del turismo che abbiamo ancora il privilegio di sopportare». Quando pensa alle persone sradicate dalla guerra, dice di provare «un po' di vergogna a scoraggiarsi per il banale inconveniente di viaggiare».

Per questa tournée, Patti Smith è accompagnata dal quartetto formato da suo figlio Jackson Smith alla chitarra, Tony Shanahan, bassista e pianista dal 1996 e dal batterista Seb Rochford. Oisin Murray li ha raggiunti sul palco per qualche pezzo al basso.

Sempre generosi nel corso delle esibizioni, Patti Smith e il suo gruppo hanno suonato una quindicina di brani durante un'ora e mezza circa.

«Summertime Sadness» di Lana Del Rey

Patti Smith ha interpretato «Summertime Sadness» della cantante americana Lana Del Rey, un brano che ha dedicato a Fred Smith, suo marito e padre dei suoi due figli, morto nel 1994 all'età di 46 anni.

Recentemente, ha dialogato con un'altra giovane artista, la superstar Taylor Swift, che ha appena fatto tappa a Zurigo per due concerti allo Stadio del Letzigrund. Patti Smith l'ha ringraziata su Instagram per averla citata nel brano che dà il titolo al suo ultimo album, «The Tortured Poets Departement».

«We're modern idiots»

La cantante 34enne canta: «You're not Dylan Thomas. I'm not Patti Smith, This ain't the Chelsea Hotel, we're modern idiots». ("Non sei Dylan Thomas/ Non sono Patti Smith/ Non è il Chelsea Hotel/ Siamo idioti moderni").

A Nyon, dopo aver offerto al pubblico una ripresa di «Fire» di «The Jimi Hendrix's Experience», l'artista ha cantato «About A Boy» – il suo omaggio a Kurt Cobain, deceduto trent'anni fa, prima di lanciarsi in un'interpretazione di «Smells Like Teen Spirit» dei Nirvana.

La prestazione di Patti Smith non sarebbe stata completa senza il suo singolo «Because The Night», anch'esso dedicato a suo marito. Scritto con Bruce Springsteen, questo brano figura sull'album «Easter» (1978). L'artista ha concluso lo spettacolo con «People Have the Power».

A 77 anni – è nata lo stesso anno di Donald Trump -, Patti Smith rimane un'artista affascinante, che trascende le generazioni.

La musica la trasforma

La musica la trasforma. Una volta che il suo gruppo si lancia in «Nine», che ricorda i Velvet Underground, o in una versione elettrizzante di «Pissing in a River», sembra davvero essere trasportata. Un'energia e uno spirito che trasmette anche al pubblico.

La madrina del punk ha suonato al Paléo nel 1996, nel 2004 per sostituire David Bowie, che aveva desistito per problemi cardiaci, nel 2015 e quest'anno. L'americana si esibisce regolarmente in Svizzera, l'ultima volta nel 2019 a Festi'neuch a Neuchâtel.

Patti Smith sembra essere in tournée permanente negli ultimi anni. Pubblica anche libri, l'ultimo nel 2023, in occasione dei 150 anni di «Una stagione all'inferno ("Une saison en enfer") di Arthur Rimbaud.

L'americana, originaria di Chicago, che ha un amore speciale per il poeta francese, ha persino comprato la sua casa a Roche, a una quarantina di chilometri da Charleville-Mézières, nella regione delle Ardenne, nel nord della Francia. È anche mecenate del Museo Arthur Rimbaud della città.

bu, ats