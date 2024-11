Per 70 anni il nonno ha gettato le monetine in un vaso, ecco quanto ha racimolato

Il nonno ha raccolto i suoi spiccioli in questo barattolo per oltre 70 anni. Immagine: «Crimsonkitsune333»/Reddit

Per ben 70 anni un americano ha raccolto le sue monete in un barattolo. Ora ha dato il permesso alla sua famiglia di contarle: ci sono voluti per cinque giorni per riuscire nell'impresa di conteggiare tutti gli spiccioli, che pesavano ben 70 kg.

Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Un americano ha raccolto le monetine in un barattolo per oltre 70 anni.

La sua famiglia ci ha messo ben 5 giorni per contare tutti gli spiccioli, che pesavano ben 70 kg.

La collezione conteneva monete di vari Paesi e valeva poco più di 2.000 dollari americani. Mostra di più

Alcune settimane fa l'utente «Crimsonkitsune333» ha pubblicato su «Reddit» (una piattaforme online a metà strada tra un forum e un social network) la foto di un enorme vaso pieno zeppo di monete. Si trattava della collezione di suo nonno, che per oltre 70 anni ha gettato continuamente gli spiccioli nel barattolo, accumulando un tesoro di ben 70 kg.

«Finalmente ce le lascia contare!», ha commentato felicissimo. Ed è così che tutta la famiglia si è cimentata nell'impresa, impiegandoci ben cinque giorni per finire di conteggiare anche l'ultimo centesimo.

Il risultato è poi stato postato sempre su Reddit: «Il barattolo conteneva in totale 2052,76 dollari USA (ndr: ossia 1'765 franchi svizzeri)!», ha scritto «Crimsonkitsune333», che ha anche elencato ogni singola moneta presente nel tesoro.

Questo includeva anche spiccioli provenienti dall'estero, ad esempio dalla Germania, dall'Inghilterra e dal Brasile. Nessuna moneta svizzera era invece presente.

Tra le monete sono state trovate anche quattro banconote da 1 dollaro. Immagine: «Crimsonkitsune333»/Reddit

Le monete rare potrebbero aumentare il valore totale

Molti utenti di Reddit hanno sottolineato nei commenti che la collezione potrebbe però valere molto di più. Si sa infatti che i collezionisti sono pronti a spendere una fortuna per le monete rare. Ad esempio, il nichelino Liberty V del 1913, una moneta estremamente rara da cinque centesimi del 1913, è stato venduto all'asta l'ultima volta nel 2022 per 4,2 milioni di dollari.

Secondo «cash.ch», la moneta svizzera di maggior valore è il pezzo da 5 franchi del 1886: essa è infatti stimata a circa 500.000 franchi.

Questa immagine mostra tutte le monete storiche e alcuni oggetti di uso quotidiano trovati nel vaso. Immagine: «Crimsonkitsune333»/Reddit

Purtroppo nella collezione del nonno non c'era una moneta così rara e preziosa. Quella più vecchia risale al 1928, mentre la più recente è del 2023.

«Crimsonkitsune333» ha però scoperto alcune monete speciali che potrebbero aumentare il valore del tesoro. Nel vaso da 70 kg erano infatti incluse alcune monete d'argento del secolo scorso e una da 1 dollaro. «Non sono sicuro di quanto valgano», ha detto.

L'elenco completo degli oggetti trovati dimostra però che il nonno non si limitava a gettare monete nel barattolo, ma di tanto in tanto vi faceva sparire dentro anche altri oggetti che non c'entravano nulla. Nel vaso sono ad esempio anche stati ritrovati cinque chiodi, tre spilli, due graffette, tre bottoni, un pezzo di legno, tre confezioni di dolci e due etichette di plastica.