L'albero con ghirlande e bocce fa parte del Natale tanto quanto Babbo Natale o il calendario dell'Avvento. Ma da dove viene questa usanza? Una ricerca natalizia alla ricerca di indizi.

Oggi, un albero di Natale magnificamente decorato è parte integrante delle celebrazioni natalizie tra i cristiani di tutto il mondo.

Tuttavia, le origini del cristianesimo si trovano nelle usanze pagane.

Solo alla fine del Medioevo e all'inizio dell'era moderna l'allestimento e la decorazione dell'albero di Natale divennero una tradizione cristiana.

Cosa sarebbe il 25 dicembre senza un abete colorato e illuminato a festa? La pianta sempreverde in casa vanta una lunga tradizione, ma la religione entra in gioco solo in un secondo momento.

Contrariamente a quanto suggerisce il nome, le origini dell'albero di Natale non risalgono al cristianesimo.

In realtà, l'albero addobbato affonda le sue radici nelle usanze pagane. Le piante che rimanevano verdi tutto l'anno hanno sempre avuto un significato speciale per le persone in inverno, molto prima della nascita del cristianesimo.

Avere qualcosa di verde in casa in inverno simboleggia la vitalità, la salute e ispira la speranza di una primavera anticipata. Anche i Romani decoravano le loro case con rami di alloro al volgere dell'anno.

Da Adamo ed Eva al Natale

Nel cristianesimo l’albero di Natale un tempo era conosciuto come «l’albero del paradiso» e simboleggiava la cacciata di Adamo ed Eva dall'Eden.

Per le rappresentazioni misteriose che venivano fatte ogni Natale, era necessario un albero che fosse verde anche in inverno.

Poiché il 24 dicembre cominciò a essere chiamato «vigilia di Natale», l’albero dell'Eden diventò l'albero di Natale. Come nel caso del presepe, l'albero del paradiso venne successivamente collocato nelle case, le mele con cui si era soliti addobbarli, furono sostituite da oggetti rotondi, come ad esempio le palline rosse lucenti.

Dove è stato fatto il primo albero di Natale?

Non è chiaro dove e quando sia stato allestito il primo albero di Natale. Le più antiche menzioni dei moderni alberi come li conosciamo oggi si trovano nei Paesi di lingua tedesca.

Una delle più antiche menzioni scritte di un albero di Natale risale al 1527. In un documento dei governanti di Magonza, si legge di «die weiennacht baum» nella foresta di Hübnerwald a Stockstadt am Main, oggi comiune con meno di 10.000 abitanti della Baviera.

Viene spesso citata anche la prova documentale del 1539 secondo cui nella cattedrale di Strasburgo fu eretto un albero di Natale.

Negli anni successivi, questa pratica divenne così popolare nella regione che la città di Friburgo vietò persino l'abbattimento delle conifere a Natale nel 1554. Le prime notizie sull'albero di Natale come usanza comune risalgono al 1605 in Alsazia.

Inoltre, sia la Lettonia che l'Estonia sostengono di essere il luogo di nascita dell'albero di Natale. In Lettonia, ad esempio, si dice che il primo albero di Natale risalga al 1510, quando fu decorato, trasportato per Riga e poi bruciato. In suo onore nella piazza del municipio della città è stata posta una targa commemorativa.

Rappresentazione d'artista della regina Vittoria, del principe Alberto e dei loro figli intorno all'albero di Natale a Windsor Palace (al principe Alberto si attribuisce il merito di aver reso popolare l'albero di Natale in Inghilterra). MANSELL Collection / Imago

La Regina Vittoria rende popolare l'albero di Natale

Nonostante le prime menzioni dell'albero di Natale, nel XVII e XVIII secolo era ancora sconosciuto in gran parte dell'Europa.

La situazione cambiò quando, come spesso accade, fu l'aristocrazia a dettare le tendenze. Verso la fine del XVIII secolo, divenne di moda per le famiglie aristocratiche decorare magnificamente un abete.

La sua popolarità raggiunse l'apice nel XIX secolo grazie all'influenza della regina Vittoria d'Inghilterra e di suo marito germanico, il principe Alberto. Un'illustrazione che mostrava la famiglia reale attorno a un albero di Natale decorato si diffuse rapidamente e ancorò saldamente la tradizione nella cultura occidentale.