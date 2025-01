Inferno di fuoco a Los Angeles, migliaia di persona in fuga Una casa è avvolta dalle fiamme a seguito dell'incendio di Palisades a Malibu, California Immagine: KEYSTONE I resti di una casa rasa al suolo a seguito dell'incendio di Palisades a Pacific Palisades, California Immagine: KEYSTONE Una casa brucia a causa dell'incendio di Palisades a Pacific Palisades Immagine: KEYSTONE Un vigile del fuoco della contea di Los Angeles cerca di spegnere un incendio da una struttura in fiamme durante l'incendio di Eaton ad Altadena, California Immagine: KEYSTONE Il vice dello sceriffo di Los Angeles, a sinistra, parla con un residente mentre la chiesa della comunità di Altadena brucia sullo sfondo. Immagine: KEYSTONE Circa 80'000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case e oltre 50'000 devono essere pronte a farlo nel caso la situazione peggiori. Immagine: sda Le fiamme stanno divorando case e ville a Pacific Palisades, un'area molto ricca in riva all'oceano nell'ovest di Los Angeles. Immagine: sda Stando al servizio meteorologico nazionale i forti venti che si abbattono su Los Angeles non cesseranno nelle prossime ore. Immagine: sda Le fiamme stanno divorando case e ville a Pacific Palisades, un'area molto ricca in riva all'oceano nell'ovest di Los Angeles. Immagine: sda Inferno di fuoco a Los Angeles, migliaia di persona in fuga Una casa è avvolta dalle fiamme a seguito dell'incendio di Palisades a Malibu, California Immagine: KEYSTONE I resti di una casa rasa al suolo a seguito dell'incendio di Palisades a Pacific Palisades, California Immagine: KEYSTONE Una casa brucia a causa dell'incendio di Palisades a Pacific Palisades Immagine: KEYSTONE Un vigile del fuoco della contea di Los Angeles cerca di spegnere un incendio da una struttura in fiamme durante l'incendio di Eaton ad Altadena, California Immagine: KEYSTONE Il vice dello sceriffo di Los Angeles, a sinistra, parla con un residente mentre la chiesa della comunità di Altadena brucia sullo sfondo. Immagine: KEYSTONE Circa 80'000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case e oltre 50'000 devono essere pronte a farlo nel caso la situazione peggiori. Immagine: sda Le fiamme stanno divorando case e ville a Pacific Palisades, un'area molto ricca in riva all'oceano nell'ovest di Los Angeles. Immagine: sda Stando al servizio meteorologico nazionale i forti venti che si abbattono su Los Angeles non cesseranno nelle prossime ore. Immagine: sda Le fiamme stanno divorando case e ville a Pacific Palisades, un'area molto ricca in riva all'oceano nell'ovest di Los Angeles. Immagine: sda

A Los Angeles il fuoco sta spingendo decine di migliaia di persone a fuggire, mentre le loro case stanno bruciando. Ma perché? @fire Schweiz analizza la situazione per blue News.

Hai fretta? blue News riassume per te L'incendio a Los Angeles continua: molte case sono state completamente distrutte e innumerevoli persone hanno perso i loro mezzi di sostentamento.

Peter Zbinden, team leader e presidente di @fire Schweiz, riassume la situazione a Los Angeles per blue News. Mostra di più

L'incendio a Los Angeles continua a diffondersi, mentre decine di migliaia di persone hanno perso le loro case e sono già state sfollate in sicurezza.

Peter Zbinden è caposquadra e presidente di @fire Schweiz, una squadra di soccorso internazionale che fornisce aiuti di emergenza in tutto il mondo dopo devastanti disastri naturali. È specializzato in incendi boschivi e di vegetazione.

Zbinden valuta la situazione per blue News e risponde alle domande più importanti sugli incendi nella città degli angeli.

L'incendio è scoppiato all'improvviso?

«In linea di massima, in California ci sono incendi ogni anno. A volte di più, a volte di meno», risponde Zbinden. Il problema è però che ci sono periodi di siccità molto lunghi.

«Non piove per mesi. La vegetazione è completamente secca e anche questo è un grosso problema. In questa zona c'è molto legno di conifere, molto più che in Svizzera. E questo è altamente infiammabile. Proprio come i cespugli in America, sono alti e molto secchi», continua l'esperto.

Negli Stati Uniti si verificano spesso temporali secchi, vale a dire che i fulmini colpiscono da qualche parte, ma poi non piove. In questo modo si scatena un incendio. Mentre «in Svizzera, i tuoni e i lampi sono quasi sempre seguiti dalla pioggia».

Zbinden non è però in grado di rispondere su cosa ci sia all'origine dell'incendio di Los Angeles.

Perché gli incendi non possono essere semplicemente spenti?

«Il modo più semplice per spegnere un incendio di questo tipo è dall'alto. In altre parole, con elicottero o aerei antincendio. Il problema è però il forte vento e il fumo prodotto dal rogo. Durante la discesa, l'acqua scompare perché spazzata via dalle correnti d'aria», continua Zbinden.

«Al momento non è possibile spegnere nulla da terra, è troppo pericoloso. Possiamo solo sperare che il vento diminuisca e che si possa lavorare meglio con il fuoco dall'alto», aggiunge Zbinden.

I soccorritori sono più o meno impotenti: «L'incendio è ormai così grande, stanno bruciando così tante case e non ci sono abbastanza persone che possano aiutare». Gli incendi sono contenuti allo 0%.

Quanto tempo ci vorrà per spegnere l'incendio?

Potrebbero volerci diverse settimane prima che l'incendio venga spento. «Estinguere un rogo significa che non ci sono più punti caldi, ma nessuno può dire entro quando sarà contenuto», afferma Zbinden.

«Dipende chiaramente dalle condizioni meteorologiche. Il vento deve diminuire, l'umidità deve aumentare e le temperature devono scendere. Queste sono condizioni importanti».

Prima che le persone le cui case non sono ancora bruciate possano tornare, le fiamme devono essere almeno sotto controllo.

Perché le case bruciano così rapidamente?

«In America ci sono zone in cui non si dovrebbero costruire case a causa del rischio di incendi boschivi. E il problema è che lo fanno comunque. Lo si può vedere nell'esempio attuale», spiega Zbinden.

«Questo è in parte anche il caso della Svizzera. L'unica differenza è che in questo Paese alcune case sono state costruite in una zona a rischio valanghe».

Secondo Zbinden «quando un incendio è così grande, non c'è quasi nessuna possibilità di proteggere le case».

Cosa succederà dopo?

Prima di tutto «bisogna aspettare che il tempo cambi», risponde l'esperto. «Speriamo che cambi in meglio nei prossimi giorni. E non appena ci sarà un miglioramento con meno vento, torneremo sicuramente a volare», che dà le migliori possibilità di contenere l'incendio.

«Dovete immaginare: alcune fiamme sono alte 50-60 metri. Il calore è così intenso, il fumo è enorme. Non si riesce a vedere il terreno. Si può gettare tutta l'acqua che si vuole. Non appena il vento si placa, si vola immediatamente. Non so quando succederà», continua Zbinden.

Perché ci sono diversi incendi?

«Questo succede spesso con gli incendi forti, dai quali si sviluppano i cosiddetti incendi a macchia, cioè nuove fonti di fuoco. Le braci o a volte anche interi rami che stanno bruciando volano con il vento per chilometri fino a un'altra zona e lì innescano un nuovo rogo», spiega Zbinden.

«In un incendio selvaggio, i pezzi volano per due o tre chilometri, a Los Angeles ci sono molti incendi, ma sono più distanti tra loro». La causa non è quindi ancora nota.

«Le condizioni molto secche e il vento hanno sicuramente avuto un'influenza importante. Una scintilla da sola è sufficiente», conclude l'esperto.