Lo sguardo fedele di un beagle ha un forte effetto sulle persone. Non è una coincidenza, dicono i ricercatori. Bild: imago/CHROMORANGE

Quando i cani ci guardano fiduciosi con i loro occhioni, quasi nessuno riesce a resistere. Dei ricercatori giapponesi hanno scoperto che l'attrazione degli occhi dei più fedeli amici dell'uomo non è una coincidenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Nell'adattarsi alla vita con gli esseri umani, i cani hanno cambiato anche i loro occhi.

Le loro iridi e le loro pupille sono diventate più grandi e più scure.

Le persone percepiscono automaticamente le pupille grandi come un segno di vulnerabilità.

Lo stesso ormone che lega le madri ai loro bambini è responsabile dell'effetto dello sguardo del cane: l'ossitocina. Mostra di più

Molti «cinofili» lo sanno: gli occhi dei cani ci toccano emotivamente come nessun'altra cosa. Gli amici a quattro zampe mostrano tutte le loro qualità.

Guardano in alto con la testa abbassata o ci fissano così intensamente con i loro occhietti come se potessero guardare in profondità nella nostra anima. Molti cani usano anche le loro espressioni facciali e ci ipnotizzano con i loro grandi occhi.

Gli occhi da cucciolo non sono una coincidenza

Dei ricercatori giapponesi hanno ora scoperto che non si tratta di una coincidenza. Secondo i risultati di un nuovo studio, anche il colore degli occhi dei cani è cambiato nel corso della loro domesticazione. Questo li fa apparire vulnerabili e innocui agli occhi dell'uomo.

Il colore dell'iride dei cani è più scuro di quello dei lupi e «il colore scuro ha un'influenza positiva sulla percezione da parte degli esseri umani», secondo il rapporto dell'Istituto per la ricerca sugli animali dell'Università giapponese di Teikyo.

Ad oggi, i lupi hanno un'iride più chiara, quasi gialla, da cui spicca chiaramente la pupilla nera dei cani, secondo lo studio pubblicato questa settimana su «Royal Society Open Science».

Occhi scuri di cane? Inducono il rilascio dell'ormone ossitocina negli esseri umani: Bild: IMAGO/Design Pics

Tutte le 30 razze canine incluse nella ricerca hanno un'iride grande e scura in cui la pupilla è difficile da vedere.

Questi occhi grandi e scuri provocano il rilascio di ossitocina negli esseri umani, lo stesso ormone che viene rilasciato dalle madri quando guardano il loro bambino piccolo.

I grandi occhi scuri sono considerati innocui

I ricercatori spiegano perché gli occhi scuri rendono le creature attraenti per gli esseri umani con un istinto evolutivo.

Questo fa sì che una pupilla grande e dilatata sia associata a emozioni positive.

Lo sguardo del cane ha anche una funzione di sopravvivenza per gli animali. Le persone si preoccupano più intensamente per i gli amici a quattro zampe con uno sguardo che scalda il cuore rispetto agli altri. Per questo motivo l'uso degli «occhioni dolci» è stato sempre più riconosciuto come un vantaggio per la sopravvivenza della specie canina.