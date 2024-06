La Thur sta portando grandi quantità di acqua. Keystone

Se in Ticino sabato è tornato a splendere il sole, la situazione a nord delle Alpi rimane difficile sul fronte delle piogge, specie nella parte nord-orientale del paese.

SDA

Ll'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) segnala pericolo di piena per il Reno a partire dal Lago di Costanza e per la Thur, fiume che attraversa i cantoni di Turgovia, San Gallo e Zurigo.

In entrambi i casi il grado di pericolo viene definito marcato, cioè di grado 3 su una scala che va da 1 (minimo) a 5 (massimo). A preoccupare è in particolare la Thur, la cui portata continua a salire, ma a ritmi meno marcati: secondo gli esperti dell'UFAM il volume massimo di acqua dovrebbe essere raggiunto in giornata.

Le piogge torrenziali hanno causato problemi in vari cantoni: a titolo d'esempio a Zurigo si segnalano 700 chiamate di soccorso e i pompieri sono dovuti intervenire 200 volte per allagamenti, la polizia turgoviese fa stato di 100 annunci di sinistro, mentre nel canton San Gallo i vigili del fuoco sono intervenuti 90 volte.

Il Touring Club Svizzero segnalava stamani diversi strade interrotte a causa di piene di corsi d'acqua o frane.

ats