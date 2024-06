Una torbiera bassa a Neerach, nel canton Zurigo. (Foto archivio) Keystone

In Svizzera negli ultimi 200 anni sono andate perse nove torbiere su dieci. Lo dichiara BirdLife, secondo cui queste paludi, sia alte che basse, sono state prosciugate per edificare i terreni sottostanti o e sfruttarli per l'agricoltura.

SDA

L'organizzazione per la protezione della natura ricorda che nonostante le poche torbiere rimaste sul suolo elvetico siano protette dalla legge, sono comunque a rischio di deterioramento, sopratutto a causa dei sistemi di drenaggio e le sostanze fertilizzanti impiegate nell'agricoltura.

Le torbiere sono preziosi ecosistemi di vitale importanza per il clima e la biodiversità, dichiara BirdLife, ma le varie specie di piante e animali che le colonizzano sono fortemente minacciate. Sebbene queste paludi ricoprano solo il 3-4% della superficie terrestre, immagazzinano circa un terzo dell'anidride carbonica presente nel suolo. Le torbiere intatte continuano a immagazzinare CO2, mentre le superfici prosciugate lo rilasciano nell'atmosfera, accelerando così il cambiamento climatico, precisa l'organizzazione.

daoe, ats