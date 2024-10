Il decesso è avvenuto a bordo di un aereo della Turkish Airlines. Symbolbild: Keystone

Incidente mortale a bordo di un aereo della Turkish Airlines. Il pilota 59enne è dapprima svenuto, all'improvviso, e poi - nonostante le cure mediche - è deceduto prima dell'atterraggio di emergenza.

dpa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Un pilota è morto a bordo di un aereo della Turkish Airlines.

Al momento del decesso l'aereo era in rotta dagli Stati Uniti alla Turchia.

La causa della morte dell'uomo non è ancora nota. Mostra di più

Un pilota di un aereo della Turkish Airlines è morto durante un volo dagli Stati Uniti alla Turchia.

Il 59enne è inizialmente svenuto ed è poi morto prima che si potesse organizzare un atterraggio di emergenza. Ciò è quello che ha dichiarato il portavoce della compagnia aerea turca, Yahya Üstün, in un comunicato pubblicato sulla piattaforma «X».

L'Airbus 350 era in rotta da Seattle a Istanbul quando il pilota ha perso i sensi. A bordo si è cercato di fornirgli assistenza medica, ma quando si sono resi conto che non era possibile, il copilota ha iniziato una manovra di atterraggio di emergenza a New York. Purtroppo era già troppo tardi.

L'uomo deceduto era un dipendente della compagnia aerea da molti anni. La causa del decesso non è ancora chiara. Nessun passeggero è rimasto ferito.

dpa