Un parco giochi allagato sulle rive del lago di Neuchâtel. Keystone

Malgrado il livello molto elevato dei laghi di Neuchâtel e di Morat a seguito delle intense piogge degli scorsi giorni, non si deplorano danni gravi né feriti. «Il picco è ormai alle spalle», tira un sospiro di sollievo la polizia vodese.

La situazione critica è finita, si legge in una nota odierna. Le acque della regione dei Tre Laghi (il terzo è quello di Bienne) hanno infatti cominciato a scendere.

Il lago di Neuchâtel ha raggiunto i 430,39 metri, quello di Morat i 430,40 metri. Il dispositivo messo in atto preventivamente ha contribuito a contenere eventuali straripamenti sulle sponde vodesi, precisa la polizia cantonale. La situazione sarà del tutto normalizzata quando la soglia scenderà a 429,75 metri, portando alla revoca del piano di crisi.

Le forze dell'ordine hanno proceduto in questi giorni a 19 interventi per strade allagate e a 14 per frane e smottamenti, sei dei quali hanno richiesto la chiusura delle vie di comunicazione. I pompieri mobilitati sono stati circa 120, ma non è stata necessaria da parte loro alcuna operazione di rilievo.

bt, ats