L'huia era uno degli uccelli dalla faccia lappata presenti solo in Nuova Zelanda. È considerato estinto dal 1907. Immagine: IMAGO/imagebroker

Una piuma di un uccello estinto, l'huia, è stata venduta in Nuova Zelanda per quasi 26.000 franchi. Questo la rende più preziosa dell'oro.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Una piuma è stata venduta all'asta in Nuova Zelanda per circa 26.000 franchi.

Proviene dall'uccello Huia, estinto un centinaio di anni fa.

Con un valore di 2.870 franchi al grammo, è più preziosa dell'oro. Mostra di più

Una singola piuma ha raggiunto una cifra record a un'asta in Nuova Zelanda. Si tratta di un residuo del piumaggio dell'uccello Huia, estintosi cento anni fa.

In precedenza il suo valore era stato stimato tra i 2.000 e i 3.000 franchi. Tuttavia, si è rivelata molto più preziosa: è stata venduta al suo nuovo proprietario per 46.521 dollari neozelandesi, l'equivalente di circa 25.829 franchi.

Il pezzo, messo all'asta da Webb's a Auckland, è considerato la piuma più costosa del mondo.

Con un peso di soli nove grammi, costa 2.870 franchi al grammo. È più preziosa dell'oro, visto che il prezzo del metallo in Nuova Zelanda equivale attualmente a circa 71 franchi al grammo.

«L'huia è un uccello iconico»

Perché la piuma ha fruttato così tanto? Secondo Leah Morris, responsabile delle arti decorative da Webb's, forse perché è in condizioni eccellenti, come ha dichiarato al Guardian. È stata protetta con carta d'archivio e vetro UV.

Inoltre, l'Huia è ancora molto venerato. Secondo Morris, la sua storia potrebbe anche essere il motivo per cui le offerte sono state così alte. «È un uccello iconico e molte persone hanno un rapporto con lui», ha dichiarato al Guardian.

L'huia è stato avvistato ufficialmente per l'ultima volta nel 1907. Tuttavia, i ricercatori sono convinti che sia vissuto in Nuova Zelanda fino agli anni Venti. Per i Māori era sacro: lo veneravano e lo lodavano con canti.

Come riferisce Morris, i partecipanti all'asta guardavano «con il fiato sospeso» mentre il prezzo continuava a salire. L'aspetto insolito è stato l'applauso della sala alla fine. «Non capita spesso a un'asta», ha dichiarato al Guardian.