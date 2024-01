Il killer del liceo di Perry in Iowa è stato stato identificato in Dylan Butler, studente 17enne. Keystone

A morire sotto i colpi di arma da fuoco del killer del liceo in Iowa è stato un bambino di 11 anni. La sparatoria è avvenuta prima dell'inizio delle lezioni quando molti studenti non erano ancora nel campus, ma era in corso una colazione di gruppo con diversi alunni.

Fra i feriti si contano 4 studenti e un funzionario della scuola. Le motivazioni che hanno spinto Dylan Butler a compiere il gesto non sono ancora note. La polizia sta setacciando i social media, dove il ragazzo era apparentemente attivo.

Secondo indiscrezioni, il 17enne Butler era uno studente del liceo e ha postato su TikTok poco prima di entrare in azione uno scatto che lo ritraeva in quello che sembra essere il bagno della scuola. la foto era accompagnata dal messaggio «now we wait», ora aspettiamo.

La polizia ha rinvenuto all'interno dell'istituto anche un «rudimentale» dispositivo esplosivo, che è stato poi disinnescato.

SDA