Poliziotto zurighese fa un incidente: aveva il 2,2 per mille e cocaina nel sangue

Immagine d'illustrazione. archivio sda

La scorsa estate un agente di polizia dell'Unterland zurighese stava per entrare in servizio con un tasso alcolemico del 2,2 per mille e cocaina nel sangue. Ma non è mai arrivato sul posto di lavoro perché, durante il tragitto, ha fatto un incidente.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Un agente di polizia si stava per recare al lavoro con un tasso alcolemico del 2,2 per mille e cocaina nel sangue.

Durante il tragitto, però, ha fatto un incidente.

Oltre a una multa con la condizionale, ora rischia la fedina penale sporca e la revoca della patente di guida. Mostra di più

Lui avrebbe dovuto saperlo meglio di tutti: «Se devi guidare, stai lontano dall'alcol». Ma questo è esattamente ciò che un poliziotto 50enne dell'Unterland zurighese non ha fatto nel luglio del 2023.

Prima del suo turno di notte, infatti, ha bevuto grandi quantità di alcol, tanto da avere ben il 2,2 per mille. Ma non solo: nel sangue aveva anche tracce di cocaina. A riportare il caso è stato il quotidiano «Tages-Anzeiger».

E quindi, sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, il poliziotto è salito sulla sua auto privata ed è partito verso il posto di lavoro. Ma durante il tragitto, poco dopo le 21.00, si è schiantato contro un ammortizzatore d'urto sull'autostrada A51. A quel punto non gli è stato più possibile proseguire il viaggio.

Quando i suoi colleghi sono arrivati sul posto, hanno subito - come vuole la prassi - ordinato un esame del sangue. L'agente non ha quindi ovviamente potuto prendere parte al suo servizio notturno.

Iscrizione nel casellario giudiziario e ritiro della patente

L'incidente è costato caro all'agente di polizia: ha ricevuto una multa condizionale di 100 aliquote giornaliere da 110 franchi ciascuna. Inoltre, è stato iscritto nel casellario giudiziario e gli è stata revocata la patente di guida.

Ma dato che ha accettato la sanzione, gli è stato risparmiato un procedimento giudiziario, come scrive ancora il «Tages-Anzeiger».

Dovrà sborsare gli 11.000 franchi citati solo se commetterà un'altra infrazione. La multa che deve pagare ammonta a 2.000 franchi, a cui si aggiungono ulteriori tasse per un totale di 6.200 franchi.

Non è noto a quale forza di polizia appartenga l'agente in questione. Come riportato dal quotidiano, secondo le norme gli agenti devono informare personalmente il proprio datore di lavoro se entrano a far parte di un'indagine penale. Poi il servizio legale della rispettiva stazione di polizia decide, in ultima istanza, eventuali misure relative al personale.