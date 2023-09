I corpicini di tre neonati sono stati rinvenuti dalla polizia nella cantina di una fatiscente villetta in Pomerania, un voivodato della Polonia, e una donna di 20 anni è stata arrestata assieme a suo padre, di 54.

La polizia al lavoro sabato sul luogo del delitto. KEYSTONE/EPA/Adam Warzawa POLAND OUT

Lo riporta il sito del settimanale tedesco Der Spiegel citando la Procura di Danzica.

La giovane è indagata per incesto e due uccisioni di neonati mentre l'uomo per due incesti e tre infanticidi. Inoltre è sospettato di aver avuto una relazione incestuosa anche con un'altra figlia. Secondo i media polacchi, uno dei neonati trovati morti proveniva da questa relazione.

Già venerdì sera, la polizia del villaggio di Czerniki, a sud-ovest di Danzica, aveva inizialmente trovato due neonati deceduti. «Erano sepolti in cantina. Non c'era il pavimento, ma argilla compattata (...). I corpi erano in vari stadi di decomposizione», ha dichiarato un portavoce della Procura.

Sabato mattina gli investigatori hanno trovato il terzo neonato morto e la polizia era ancora sul posto in serata alla ricerca di eventuali altri corpi di neonati.

SDA