Agli statunitensi Victor Ambros (a sinistra nella slide) e Gary Ruvkun il Nobel per la medicina per la scorperta del mircoRNA. Keystone

Il Premio Nobel per la Medicina di quest'anno va agli statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta dei microRNA, meccanismi che hanno aperto la via a molte terapie. Lo ha annunciato l'Istituto Karolinska di Stoccolma.

SDA

Gli americani Ambros e Ruvkin sono stati premiati per avere scoperto le molecole chiamate microRna, che giocano un ruolo fondamentale nel regolare l'attività dei geni. Risultato di milioni di anni di evoluzione, queste molecole sono essenziali nel libretto di istruzioni che controlla l'attività dei geni perchè contribuiscono al normale sviluppo di ogni organismo vivente.

Per questo le anomalie presenti nei microRna possono giocare un ruolo importante in malattie come i tumori, o in difetti congeniti dell'udito, della vista o dello scheletro. La scoperta di queste molecole ha aperto la strada alla possibilità di controllarle e quindi alla ricerca di nuove terapie.

Chi sono i due Nobel per la Medicina

Victor Ambros, 71 anni, insegna Scienze naturali alla University of Massachusetts Medical School. Nato nel 1953 negli Stati Uniti, ad Hanover (New Hampshire) ha studiato al Massachusetts Institute of Technology, dove è rimasto anche dopo il conseguimento del dottorato, e nel 1985 si è trasferito all'Università di Harvard.

Dal 1992 al 2007 ha insegnato nella Dartmouth Medical School poi alla University of Massachusetts Medical School, dove lavora attualmente.

Gary Ruvkun, 71 anni, insegna genetica all'Università di Harvard. Nato nel 1952 negli Stati Uniti, a Berkeley (California), ha conseguito il dottorato all'Università di Harvard nel 1982 e ha proseguito il lavoro di ricerca al Massachusetts Institute of Technology, dove ha lavorato dal 1982 al 1985 e poi è stato ricercatore Massachusetts General Hospital e all' Harvard Medical School, dove insegna attualmente

SDA